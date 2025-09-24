छुट्टियों की भरमार: 1,2,7,20,21,22,23 अक्टूबर सार्वजनिक अवकाश, लें प्रमुख त्योहारों का आनंद

October month Public holidays जिला प्रशासन ने 30 सितंबर को निर्बंधित अवकाश घोषित किया है। जबकि एक और दो अक्टूबर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। एक और दो अक्टूबर को बैंकों में भी कार्य नहीं होगा। लगातार दो दिनों तक बैंकों में बंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार एक और दो अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जारी आदेशानुसार बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों पर भी लागू होगा। 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच भी विद्यालय बंद रहेंगे।