उन्नाव

छुट्टियों की भरमार: 1,2,7,20,21,22,23 अक्टूबर सार्वजनिक अवकाश, लें प्रमुख त्योहारों का आनंद

October month Public holidays अक्टूबर महीने में दशहरा, दिवाली के साथ छुट्टियों की भरमार है। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को लगातार छुट्टी है। जबकि 20, 21, 22, 23 अक्टूबर को भी स्कूलों में अवकाश रहेगा।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 24, 2025

सार्वजनिक अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

October month Public holidays जिला प्रशासन ने 30 सितंबर को निर्बंधित अवकाश घोषित किया है। जबकि एक और दो अक्टूबर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। एक और दो अक्टूबर को बैंकों में भी कार्य नहीं होगा। लगातार दो दिनों तक बैंकों में बंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार एक और दो अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जारी आदेशानुसार बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों पर भी लागू होगा। 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच भी विद्यालय बंद रहेंगे।

जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने एक और दो अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। किसके हिसाब से 1 अक्टूबर को नवमी और दशमी के लिए अवकाश घोषित किया गया है जबकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। इस दिन भी सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ‌बैंकों में भी अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन की तालिका अवकाश के अनुसार 30 सितंबर को निर्बंधित अवकाश रहेगा। 20, 22 और 23 अक्टूबर को बैंकों में भी छुट्टी रहेगी।

Published on:

24 Sept 2025 05:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / छुट्टियों की भरमार: 1,2,7,20,21,22,23 अक्टूबर सार्वजनिक अवकाश, लें प्रमुख त्योहारों का आनंद

