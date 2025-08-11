मंगाया ऑनलाइन पनीर, निकला मांस का टुकड़ा, पीड़ित बोला- धर्म नष्ट होने से बचा, रेस्टोरेंट सीज

Online ordered Paneergot a meat piece उन्नाव में एक मंदिर के सेवादार को ऑनलाइन कढ़ाई पनीर मांगना महंगा पड़ गया। जब रेस्टोरेंट की तरफ से लेग पीस भेज दिया गया। इस संबंध में सेवादार ने बताया कि डिलीवरी खोलते समय मौके पर नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति मौजूद था। जिसकी वजह से उन्हें खाने से पहले ही जानकारी हो गई। वरना उनका धर्म भी नष्ट हो जाता। सेवादार की शिकायत पर मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर उसे सीज कर दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।