Operation Smile: एक करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल बरामद, सर्विलांस टीम की उपलब्धि

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि 3 महीना पहले ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था। जिस पर मोबाइल खोने वालों से शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया था। शिकायत आने के बाद हम जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। सितंबर 2024 से अब तक 606 मोबाइल फोन खोज कर उनके स्वामियों को दिया गया। इन मोबाइल की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इनमें एंड्राइड मोबाइल शामिल है। ‌बरामद करने वाली टीम में सर्विलांस प्रभारी विनोद सिंह, कांस्टेबल शुभम तोमर, कांस्टेबल प्रशांत बालियान, अरुण यादव, विवेक शामिल थे।