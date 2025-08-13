Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

Operation Smile: एक करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल बरामद, सर्विलांस टीम की उपलब्धि

Operation Smile उन्नाव में सर्विलांस टीम ने खोए हुए एक करोड़ के मोबाइल फोन बरामद करके उनके स्वामियों के सुपुर्द किया। खोए हुए मोबाइल पाकर पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एसपी ने मामले की जानकारी दी।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 13, 2025

Operation Smile उन्नाव की सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। जब उन्होंने खोए हुए 101 मोबाइल को बरामद किया। जिन्हें आज उनके धारकों को सौंपा गया। खोए हुए मोबाइल प्रकार पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही ऑपरेशन मुस्कान की सफलता की कहानी बता रही थी। आज 20 लाख रुपए के मोबाइल लोगों को वापस किए गए। मोबाइल पाकर पीड़ितों के चेहरे मुस्कान आ गई। उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। सितंबर 2024 से अब तक 606 मोबाइल फोन खोज कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है।

शत-प्रतिशत खोए हुए मोबाइल बरामद करने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने इस संबंध में जानकारी दी। खोए हुए मोबाइल के संबंध में शत प्रतिशत बरामदगी के कड़े निर्देश दिए गए थे। जिसके अंतर्गत सर्विलांस पुलिस ने कार्य किया और 101 मोबाइल एंड्राइड सेट बरामद किया गया। जो विभिन्न कंपनियों के थे। एसपी ने बताया कि आज 20 लाख रुपए के मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को दिया गया है।

ये भी पढ़ें

महिला पीएसी वाहिनियों सहित अन्य सुरक्षा बलों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, देखें नोटिफिकेशन
लखनऊ
उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती (फोटो सोर्स- y वीडियो ग्रैब)

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक?

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि 3 महीना पहले ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था। जिस पर मोबाइल खोने वालों से शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया था। शिकायत आने के बाद हम जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। सितंबर 2024 से अब तक 606 मोबाइल फोन खोज कर उनके स्वामियों को दिया गया। इन मोबाइल की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इनमें एंड्राइड मोबाइल शामिल है। ‌बरामद करने वाली टीम में सर्विलांस प्रभारी विनोद सिंह, कांस्टेबल शुभम तोमर, कांस्टेबल प्रशांत बालियान, अरुण यादव, विवेक शामिल थे।

ये भी पढ़ें

बच्चों की बल्ले बल्ले: कल से हो रही है चार दिनों की छुट्टी, कार्यालयों, बैंकों, कॉलेजों में 3 दिनों की बंदी
फर्रुखाबाद
Four-day holiday in schools (Photo source: 'X' video grab)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 06:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / Operation Smile: एक करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल बरामद, सर्विलांस टीम की उपलब्धि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.