Operation Smile: एक करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल बरामद, सर्विलांस टीम की उपलब्धि

Operation Smile उन्नाव की सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। जब उन्होंने खोए हुए 101 मोबाइल को बरामद किया। जिन्हें आज उनके धारकों को सौंपा गया। खोए हुए मोबाइल प्रकार पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही ऑपरेशन मुस्कान की सफलता की कहानी बता रही थी। आज 20 लाख रुपए के मोबाइल लोगों को वापस किए गए। मोबाइल पाकर पीड़ितों के चेहरे मुस्कान आ गई। उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। सितंबर 2024 से अब तक 606 मोबाइल फोन खोज कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने इस संबंध में जानकारी दी। खोए हुए मोबाइल के संबंध में शत प्रतिशत बरामदगी के कड़े निर्देश दिए गए थे। जिसके अंतर्गत सर्विलांस पुलिस ने कार्य किया और 101 मोबाइल एंड्राइड सेट बरामद किया गया। जो विभिन्न कंपनियों के थे। एसपी ने बताया कि आज 20 लाख रुपए के मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि 3 महीना पहले ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था। जिस पर मोबाइल खोने वालों से शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया था। शिकायत आने के बाद हम जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। सितंबर 2024 से अब तक 606 मोबाइल फोन खोज कर उनके स्वामियों को दिया गया। इन मोबाइल की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इनमें एंड्राइड मोबाइल शामिल है। बरामद करने वाली टीम में सर्विलांस प्रभारी विनोद सिंह, कांस्टेबल शुभम तोमर, कांस्टेबल प्रशांत बालियान, अरुण यादव, विवेक शामिल थे।