पुलिस-अधिवक्ता हिंसक विवाद: थाना प्रभारी लाइन हाजिर, ज्ञानेंद्र सिंह नये प्रभारी, चार प्रभारी इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण

अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हुए टकराव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। अब तीन थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। जिसमें दही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह को पुलिस लाइन बुला लिया गया है। जबकि प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली संजीव कुमार कुशवाहा को प्रभारी निरीक्षक औरास के पद पर भेजा गया है। प्रभारी निरीक्षक औरास ज्ञानेंद्र सिंह को दही थाना प्रभारी बनाया गया है। जबकि प्रभारी डीसीआरबी एवं एसजेपीयू चंद्रकांत मिश्र को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है।