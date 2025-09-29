अब बाजार में केमिकल युक्त आलू: खाद्य विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा, 193 कुंतल सीज

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब
Chemical-laden potatoes उन्नाव में केमिकल युक्त आलू बरामद किया गया है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोल्ड स्टोरेज से 193 क्विंटल केमिकल युक्त आलू सीज किया है। इस मौके पर कई कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया गया और नमूने भी लिए गए। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले आलू को ताजा बनाने के लिए केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। केमिकल में थोड़ी देर आलू रखने के बाद निकाल लिया जाता है। इससे आलू की ऊपरी परत एक बार फिर नए रूप में आ जाती है। शासन तक शिकायत पहुंचने के बाद खाद्य विभाग ने यह अभियान चलाया है। सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खाद्य विभाग ने बांगरमऊ स्थित माया कोल्ड स्टोरेज, चंद्रलोक कोल्ड स्टोरेज, शांति मोहन कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया। इस दौरान एक कोल्ड स्टोरेज से 193 कुंटल आलू जब्त किया गया। जो केमिकल युक्त आलू बताया गया है। खाद्य विभाग ने जब्त की गई आलू की कीमत 2.43 लाख रुपए बताई है। इसके साथ ही विभाग ने दो अन्य नमूने भी लिए हैं। जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। एक अन्य कोल्ड स्टोरेज को चेतावनी भी दी गई है।
लोगों ने बताया कि आलू को फिर से ताजा दिखाने के लिए कपड़ा रंगने वाले कलर का प्रयोग किया जाता है। जिसमें सिंथेटिक, मैटनिल येलो, रोडमाईन, कॉपर सल्फेट जैसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है और यह सेहत के लिए हानिकारक है। इस संबंध में बातचीत करने पर सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रियंका सिंह ने बताया कि नमूना जांच के लिए भेजा गया है। कल 30 सितंबर तक रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कोल्ड स्टोरेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
