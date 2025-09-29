अब बाजार में केमिकल युक्त आलू: खाद्य विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा, 193 कुंतल सीज

Chemical-laden potatoes उन्नाव में केमिकल युक्त आलू बरामद किया गया है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोल्ड स्टोरेज से 193 क्विंटल केमिकल युक्त आलू सीज किया है। इस मौके पर कई कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया गया और नमूने भी लिए गए। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले आलू को ताजा बनाने के लिए केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। केमिकल में थोड़ी देर आलू रखने के बाद निकाल लिया जाता है। इससे आलू की ऊपरी परत एक बार फिर नए रूप में आ जाती है। शासन तक शिकायत पहुंचने के बाद खाद्य विभाग ने यह अभियान चलाया है। सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।