साक्षी महाराज का बड़ा बयान, बोले- कुछ समय पहले पाकिस्तान नहीं था, हो सकता है कुछ समय बाद ना रहे

Sakshi Maharaj said about India Pakistan war and Akhilesh Yadav उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने भारत पाकिस्तान युद्ध, अखिलेश यादव के बीजेपी ज्वाइन करने आदि को लेकर बड़ा बयान दिया गया। बोले पाकिस्तान भविष्य में नहीं रहेगा।

उन्नाव•May 10, 2025 / 03:04 pm• Narendra Awasthi

Sakshi Maharaj said about Akhilesh Yadav and India Pakistan war उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने कई कहा कि परिवार के मुखिया के नाते जब भी चाहेंगे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को बीजेपी में शामिल कर देंगे या फिर एनडीए का हिस्सा बनकर आ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध, जातीय जनगणना देश के मुसलमानों पर भी बयान दिया है। साक्षी महाराज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।