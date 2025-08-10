10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

School Holidays: 14 अगस्त को बेसिक विद्यालयों में अवकाश घोषित

School Holidays उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित विद्यालयों में 14 अगस्त अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन सभी बेसिक विद्यालय और मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। ‌

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 10, 2025

14 अगस्त को विद्यालय (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फोटो सोर्स- पत्रिका)

School Holidays उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार उन्नाव में 14 अगस्त को परिषद से नियंत्रित विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय में अवकाश की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस प्रकार बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार लगातार तीन दिन की छुट्टी मिल रही है। रविवार को सभी विद्यालयों में स्थाई अवकाश रहता है।

बेसिक विद्यालयों में अवकाश

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका के अनुसार 14 अगस्त को चेहल्लुम है। इस मौके पर परिषद से नियंत्रित सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इसके साथी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी अवकाश घोषित है। 15 अगस्त को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी विद्यालयों में तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रीय गीत गया जाएगा। 16 अगस्त शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस अवसर पर भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। 17 अगस्त रविवार की छुट्टी रहेगी।

ये भी पढ़ें

August month Public Holidays: 9, 10, 14, 15, 16, 17 अगस्त को रहेगा अवकाश, जानें वजह
कन्नौज
अगस्त महीने में सार्वजनिक अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जिला प्रशासन, बैंक यूनियन और एलआईसी की अवकाश तालिका में छुट्टियां

जिला प्रशासन की अवकाश तालिका में भी स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी घोषित है। बैंक यूनियन की अवकाश तालिका में भी 15 अगस्त और 16 अगस्त को अवकाश रहेगा। रविवार को भी बैंकों में छुट्टी रहती है। 18 अगस्त को बैंकों में कार्य होगा। ‌भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखों में भी उपरोक्त छुट्टियां घोषित है।

ये भी पढ़ें

पुलिस ने किया खुलासा: बेटे ने करवा दी मां की हत्या, हुआ खौफनाक खुलासा, तीन गिरफ्तार
इटावा
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (फोटो सोर्स- 'X' इटावा पुलिस)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 04:44 pm

Published on:

10 Aug 2025 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / School Holidays: 14 अगस्त को बेसिक विद्यालयों में अवकाश घोषित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.