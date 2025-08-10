School Holidays: 14 अगस्त को बेसिक विद्यालयों में अवकाश घोषित

School Holidays उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार उन्नाव में 14 अगस्त को परिषद से नियंत्रित विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय में अवकाश की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस प्रकार बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार लगातार तीन दिन की छुट्टी मिल रही है। रविवार को सभी विद्यालयों में स्थाई अवकाश रहता है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका के अनुसार 14 अगस्त को चेहल्लुम है। इस मौके पर परिषद से नियंत्रित सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इसके साथी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी अवकाश घोषित है। 15 अगस्त को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी विद्यालयों में तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रीय गीत गया जाएगा। 16 अगस्त शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस अवसर पर भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। 17 अगस्त रविवार की छुट्टी रहेगी।
जिला प्रशासन की अवकाश तालिका में भी स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी घोषित है। बैंक यूनियन की अवकाश तालिका में भी 15 अगस्त और 16 अगस्त को अवकाश रहेगा। रविवार को भी बैंकों में छुट्टी रहती है। 18 अगस्त को बैंकों में कार्य होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखों में भी उपरोक्त छुट्टियां घोषित है।