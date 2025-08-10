School Holidays: 14 अगस्त को बेसिक विद्यालयों में अवकाश घोषित

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका के अनुसार 14 अगस्त को चेहल्लुम है। इस मौके पर परिषद से नियंत्रित सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इसके साथी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी अवकाश घोषित है। 15 अगस्त को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी विद्यालयों में तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रीय गीत गया जाएगा। 16 अगस्त शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस अवसर पर भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। 17 अगस्त रविवार की छुट्टी रहेगी।