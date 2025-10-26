थाना प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी बोले-शातिर अपराधियों को करें चिन्हित, करें एनएसए, गैंगस्टर की कार्रवाई

SP punished SHO उन्नाव के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्टी में सभी थानाध्यक्षों की क्लास ली गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, जिला बदर की कार्रवाई करें। माफियाओं पर गैंगस्टर और एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई करें। समीक्षा बैठक में सभी क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी और दक्षिणी, सभी क्षेत्राधिकारी, सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, सभी शाखाओं के प्रभारी भी मौजूद थे।