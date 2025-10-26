Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

थाना प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी बोले-शातिर अपराधियों को करें चिन्हित, करें एनएसए, गैंगस्टर की कार्रवाई

SP punished SHO उन्नाव में एक थानाध्यक्ष के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। जो अन्य थानाध्यक्षों के लिए सबक है। एसपी ने कहा कि जो क्षेत्र में अपराधों में कमी नहीं लायेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ‌

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 26, 2025

समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

SP punished SHO उन्नाव के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्टी में सभी थानाध्यक्षों की क्लास ली गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, जिला बदर की कार्रवाई करें। माफियाओं पर गैंगस्टर और एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई करें। समीक्षा बैठक में सभी क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी और दक्षिणी, सभी क्षेत्राधिकारी, सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, सभी शाखाओं के प्रभारी भी मौजूद थे।

छठ पूजा को लेकर भी दिए निर्देश

एसपी ने भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में गस्त करने के साथ सतर्क निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। पीआरबी वाहनों की रेंडम चेकिंग करने को भी कहा है। आगामी छठ पूजा को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। बेरिकेडिंग, गोताखोरों और महिला पुलिस बल की विशेष रूप से तैनाती की जाए। इस बात का प्रयास किया जाए कि त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा जाए।

अभियुक्तों के खिलाफ करें भैरवी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी ने जयप्रकाश सिंह ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया कि थाने में लंबित मुकदमों को गुण दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करें। वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। महिला संबंधी अपराधों पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। अवैध, गंभीर अपराधों, पाक्सो एक्ट, बलात्कार आदि के मुकदमों की प्रभावी पैरवी की जाए और अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए मजबूती के साथ पैरवी करें।

थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

पुलिस अधीक्षक ने अनुशासनहीनता और लापरवाही बरतने के कारण असोहा थानाध्यक्ष निखिलेश को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। जो अन्य थानाध्यक्षों के लिए चेतावनी है। उन्होंने कहा कि जो भी थानाध्यक्ष अपराध पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्ता पूर्वक समाधान करें। कोई भी फरियादी न्याय से वंचित न रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 05:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / थाना प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी बोले-शातिर अपराधियों को करें चिन्हित, करें एनएसए, गैंगस्टर की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोलर पैनल के बाद BJP नेता का बिजली कनेक्शन काटना पड़ा भारी, SDO-JE, XEN के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

सोलर पैनल लगाने के बाद बिजली बिल गलत (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
उन्नाव

गजब: बहन की हत्या सगे भाई ने की, आरोप पड़ोसी पर लगाया, पुलिस की जांच में खुलासा, हुआ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

जेल में 3 साल रहकर बहुत दर्द सहा, अखिलेश यादव से पहली मुलाकात पर बोले इरफान सोलंकी

उन्नाव

उन्नाव भाई दूज के दिन हृदयविदारक घटना: भाई ने घर बुलाकर चचेरी बहन की हत्या की

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकार बांगरमऊ संतोष सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

अगर मैं मरता हूं तो इसका जिम्मेदार भाजपा विधायक…, दबाव बनाकर पत्नी की करवाई दूसरी शादी

अपने ऊपर पेट्रोल डालता युवक (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.