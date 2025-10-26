थाना प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी बोले-शातिर अपराधियों को करें चिन्हित, करें एनएसए, गैंगस्टर की कार्रवाई

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया
SP punished SHO उन्नाव के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्टी में सभी थानाध्यक्षों की क्लास ली गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, जिला बदर की कार्रवाई करें। माफियाओं पर गैंगस्टर और एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई करें। समीक्षा बैठक में सभी क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी और दक्षिणी, सभी क्षेत्राधिकारी, सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, सभी शाखाओं के प्रभारी भी मौजूद थे।
एसपी ने भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में गस्त करने के साथ सतर्क निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। पीआरबी वाहनों की रेंडम चेकिंग करने को भी कहा है। आगामी छठ पूजा को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। बेरिकेडिंग, गोताखोरों और महिला पुलिस बल की विशेष रूप से तैनाती की जाए। इस बात का प्रयास किया जाए कि त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा जाए।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी ने जयप्रकाश सिंह ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया कि थाने में लंबित मुकदमों को गुण दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करें। वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। महिला संबंधी अपराधों पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। अवैध, गंभीर अपराधों, पाक्सो एक्ट, बलात्कार आदि के मुकदमों की प्रभावी पैरवी की जाए और अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए मजबूती के साथ पैरवी करें।
पुलिस अधीक्षक ने अनुशासनहीनता और लापरवाही बरतने के कारण असोहा थानाध्यक्ष निखिलेश को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। जो अन्य थानाध्यक्षों के लिए चेतावनी है। उन्होंने कहा कि जो भी थानाध्यक्ष अपराध पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्ता पूर्वक समाधान करें। कोई भी फरियादी न्याय से वंचित न रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग