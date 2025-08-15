सांसद साक्षी महाराज ने कहा- पीडीए का एजेंडा पिछड़ों को मार-मार कर बाहर निकालना

SP expelled Pooja Pal from party, Sakshi Maharaj big statement समाजवादी पार्टी ने अपने ही विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया। पूजा पाल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। जो समाजवादी पार्टी को रास (पसंद) नहीं आया। अब इस पर सियासी बयान बाजी जारी है। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। दुश्मन भी तारीफ करने में पीछे नहीं हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तारीफ करने वाले विधायक को पार्टी से निकाल दिया। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि पीडीए (PDA) का एजेंडा है कि पिछड़ों को मार-मार कर बाहर निकाल दो। साक्षी महाराज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि पिछड़ों को मार-मार कर बाहर निकाल दो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक मजबूत ब्रांड बन चुके हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक ब्रांड के रूप में पहचाने जाते हैं। जिनकी कार्य शैली और व्यक्तित्व की प्रशंसा उनके दुश्मन भी करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी।
समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नाम से बनाया गया पीडीए चर्चा में है। ऐसे समय जब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने अपने ही विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया है। जिस पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी सपा के इस कदम को पिछड़ी जाति से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले ही पीडीए पर बड़ा हमला कर चुके हैं। उन्होंने इसका मतलब परिवार डेवलपमेंट बताया था।