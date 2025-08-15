Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

सांसद साक्षी महाराज ने कहा- पीडीए का एजेंडा पिछड़ों को मार-मार कर बाहर निकालना

SP expelled Pooja Pal from party, Sakshi Maharaj big statement उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने मुख्यमंत्री की तारीफ करने वाली विधायक पूजा पाल को सपा से निकाले जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने् पीडीए का एजेंडा एजेंडा बताया है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 15, 2025

महात्मा गांधी का माल्यार्पण, लगे भारत माता की जय के नारे (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

SP expelled Pooja Pal from party, Sakshi Maharaj big statement समाजवादी पार्टी ने अपने ही विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया। पूजा पाल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। जो समाजवादी पार्टी को रास (पसंद) नहीं आया। अब इस पर सियासी बयान बाजी जारी है। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। दुश्मन भी तारीफ करने में पीछे नहीं हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तारीफ करने वाले विधायक को पार्टी से निकाल दिया। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि पीडीए (PDA) का एजेंडा है कि पिछड़ों को मार-मार कर बाहर निकाल दो। साक्षी महाराज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ब्रांड

उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि पिछड़ों को मार-मार कर बाहर निकाल दो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक मजबूत ब्रांड बन चुके हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक ब्रांड के रूप में पहचाने जाते हैं। जिनकी कार्य शैली और व्यक्तित्व की प्रशंसा उनके दुश्मन भी करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी।

ये भी पढ़ें

Kanpur Murder: 15 साल की किशोर की अपहरण के बाद हत्या, शव मिलने से मचा कोहराम
कानपुर
मृतक कुलदीप की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

पीडीए चर्चा में

समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नाम से बनाया गया पीडीए चर्चा में है। ऐसे समय जब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने अपने ही विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया है। जिस पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी सपा के इस कदम को पिछड़ी जाति से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले ही पीडीए पर बड़ा हमला कर चुके हैं। उन्होंने इसका मतलब परिवार डेवलपमेंट बताया था।

ये भी पढ़ें

सांसद साक्षी महाराज बोले-56 इंच के प्रधानमंत्री झुकना नहीं जानते, अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा
उन्नाव
बातचीत करते सांसद साक्षी महाराज (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2025 04:31 pm

Published on:

15 Aug 2025 04:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / सांसद साक्षी महाराज ने कहा- पीडीए का एजेंडा पिछड़ों को मार-मार कर बाहर निकालना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.