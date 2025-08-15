सांसद साक्षी महाराज ने कहा- पीडीए का एजेंडा पिछड़ों को मार-मार कर बाहर निकालना

SP expelled Pooja Pal from party, Sakshi Maharaj big statement समाजवादी पार्टी ने अपने ही विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया। पूजा पाल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। जो समाजवादी पार्टी को रास (पसंद) नहीं आया। अब इस पर सियासी बयान बाजी जारी है। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। दुश्मन भी तारीफ करने में पीछे नहीं हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तारीफ करने वाले विधायक को पार्टी से निकाल दिया। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि पीडीए (PDA) का एजेंडा है कि पिछड़ों को मार-मार कर बाहर निकाल दो। साक्षी महाराज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।