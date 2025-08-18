जाम में फंसे एसपी तो लाइन हाजिर हुए कोतवाली प्रभारी, दो थाना प्रभारी बदले गए

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीते रविवार 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ लोग चल रहे थे। शोभायात्रा में झांकियां भी शामिल थी। बड़े चौराहे पर शोभा यात्रा के निकलने के दौरान यातायात प्रभावित हुआ। जिसको जिधर जगह मिल रही थी। उधर से निकल रहा था। इस दौरान जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तपती दुपहरी में जाम में लोग बेहाल हो गए। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर को निरीक्षण के दौरान मौके पर पुलिस फोर्स पर्याप्त संख्या में दिखाई नहीं पड़ी और जाम में वह स्वयं भी फंस गए।