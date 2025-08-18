Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

जाम में फंसे एसपी तो लाइन हाजिर हुए कोतवाली प्रभारी, दो थाना प्रभारी बदले गए

उन्नाव में सदर कोतवाली प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जबकि सदर कोतवाली का चार्ज दिया गया है। मामला बड़े चौराहे पर लगे जाम से जुड़ा है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 18, 2025

गंगा घाट थाने का निरीक्षण करते एसपी दीपक भूकर
फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

उन्नाव में शोभायात्रा के दौरान बड़ी संख्या में झांकी निकल रही थी। इसी बीच पुलिस अधीक्षक निकल रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जाम में फंस गए थे। पुलिस अधीक्षक भी जाम का हिस्सा बन गए। मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं दिखाई पड़ा। इसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। जबकि एक अन्य थाना प्रभारी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। मामला सदर कोतवाली और आसीवन थाना क्षेत्र से जुड़ा है। ‌

आसीवन थाना प्रभारी को मिला कोतवाली का चार्ज

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीते रविवार 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ लोग चल रहे थे। शोभायात्रा में झांकियां भी शामिल थी। बड़े चौराहे पर शोभा यात्रा के निकलने के दौरान यातायात प्रभावित हुआ। जिसको जिधर जगह मिल रही थी। उधर से निकल रहा था। इस दौरान जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तपती दुपहरी में जाम में लोग बेहाल हो गए। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर को निरीक्षण के दौरान मौके पर पुलिस फोर्स पर्याप्त संख्या में दिखाई नहीं पड़ी और जाम में वह स्वयं भी फंस गए।

अविनाश सिंह लाइन हाजिर

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने इसे लापरवाही मानते हुए सदर कोतवाली प्रभारी अवनीश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। उनकी जगह आसीवन थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह को भेजा गया है। जबकि अजय कुमार सिंह की जगह अनावरण विवेचना शाखा से अरविंद पांडे को आसीवन का थाना प्रभारी बनाया गया है।

