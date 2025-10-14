सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बड़ा बयान, बोले- आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के

पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तेजस्वी यादव का समर्थन करेगी। सड़क पर घूम रहे आवारा जानवरों पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैं। आवारा जानवरों से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। बड़े-बड़े जानवरों से किसानों की मौत भी हो रही है। इसलिए यह मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। यदि राहत की सांस लेनी है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा।