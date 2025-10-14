सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बड़ा बयान, बोले- आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब
SP state president Shyam Lal Pal Unnao visit उन्नाव पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सड़क पर घूमने वाले आवारा जानवर मुख्यमंत्री के हैं। श्याम लाल पाल सड़क दुर्घटना में मारे गए पिता-पुत्र के परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। इस मौके पर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिलाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क दुर्घटना में शिवचंद्र पाल और उनके पुत्र नितेश पाल निवासी गांव विशंभर खेड़ा हिलौली की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल उन्नाव आए थे। उन्होंने मृतक परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तेजस्वी यादव का समर्थन करेगी। सड़क पर घूम रहे आवारा जानवरों पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैं। आवारा जानवरों से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। बड़े-बड़े जानवरों से किसानों की मौत भी हो रही है। इसलिए यह मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। यदि राहत की सांस लेनी है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग