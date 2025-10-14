Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बड़ा बयान, बोले- आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के

Shyamlal Pal उन्नाव में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सड़क पर घूम रहे आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैं।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 14, 2025

उन्नाव पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

SP state president Shyam Lal Pal Unnao visit उन्नाव पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सड़क पर घूमने वाले आवारा जानवर मुख्यमंत्री के हैं। श्याम लाल पाल सड़क दुर्घटना में मारे गए पिता-पुत्र के परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। इस मौके पर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिलाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

बिहार में तेजस्वी यादव का समर्थन

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क दुर्घटना में शिवचंद्र पाल और उनके पुत्र नितेश पाल निवासी गांव विशंभर खेड़ा हिलौली की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल उन्नाव आए थे। उन्होंने मृतक परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।

राहत पाने के लिए भाजपा सरकार को हटाओ

पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तेजस्वी यादव का समर्थन करेगी। सड़क पर घूम रहे आवारा जानवरों पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैं। आवारा जानवरों से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। बड़े-बड़े जानवरों से किसानों की मौत भी हो रही है। इसलिए यह मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। यदि राहत की सांस लेनी है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 10:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बड़ा बयान, बोले- आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान से हड़कंप: 10 कुंतल पटाखा बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

School van accident 18 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही मारुति वैन अनियंत्रित होकर पलटी, मचा कोहराम

दुर्घटनाग्रस्त वैन (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

Leave for women teachers आज महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश, जानें वजह

कल महिलाओं को विशेष अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

पांच लाख रुपए की सुपारी: रायबरेली से हत्या करने के लिए आया बदमाश, पुलिस के साथ एनकाउंटर

एनकाउंटर में गिरफ्तार युवक (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

24 नवंबर को शादी, मंगेतर से मिलने गई थी स्टेशन…दूल्हे और उसके भाई ने की जबरदस्ती

युवती ने कराया मंगेतर पर मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.