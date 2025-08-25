Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रित विद्यालयों में कल शिक्षिकाओं के लिए विशेष अवकाश, जानें वजह

Tomorrow special holiday for female teachers उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका के अनुसार कल शिक्षिकाओं के लिए विशेष अवकाश घोषित किया गया है। लेकिन विद्यालय अपने समय के अनुसार खुलेंगे।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 25, 2025

शिक्षिकाओं को कल मिलेगा विशेष अवकाश
Tomorrow special holiday for female teachers उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में कल 26 अगस्त को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। मंगलवार को महिलाओं के लिए छुट्टी है। पुरुष शिक्षकों को समय से विद्यालय पहुंचकर पठन-पाठन का कार्य करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका में शिक्षिकाओं के लिए यह अवकाश घोषित किया गया है। बुधवार को फिर शिक्षिकाएं स्कूल ज्वॉइन करेंगी।‌

हरतालिका तीज की छुट्टी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार हरतालिका तीज या हरियाली तीज दोनों में से एक छुट्टी शिक्षिकाओं को मिल सकती है। वर्ष 2025 में हरियाली तीज रविवार 27 जुलाई को होने के कारण विद्यालय बंद थे। ऐसे में कल बुधवार की छुट्टी का लाभ सभी शिक्षिकाओं को मिलेगा। कल 26 अगस्त को हरतालिका तीज मनाया जा रहा है। हरितालिका तीज के मौके पर महिलाएं निर्जला व्रत रहती है। जो काफी कठिन व्रत में एक है।‌

