बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रित विद्यालयों में कल शिक्षिकाओं के लिए विशेष अवकाश, जानें वजह

Tomorrow special holiday for female teachers उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में कल 26 अगस्त को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। मंगलवार को महिलाओं के लिए छुट्टी है। पुरुष शिक्षकों को समय से विद्यालय पहुंचकर पठन-पाठन का कार्य करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका में शिक्षिकाओं के लिए यह अवकाश घोषित किया गया है। बुधवार को फिर शिक्षिकाएं स्कूल ज्वॉइन करेंगी।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार हरतालिका तीज या हरियाली तीज दोनों में से एक छुट्टी शिक्षिकाओं को मिल सकती है। वर्ष 2025 में हरियाली तीज रविवार 27 जुलाई को होने के कारण विद्यालय बंद थे। ऐसे में कल बुधवार की छुट्टी का लाभ सभी शिक्षिकाओं को मिलेगा। कल 26 अगस्त को हरतालिका तीज मनाया जा रहा है। हरितालिका तीज के मौके पर महिलाएं निर्जला व्रत रहती है। जो काफी कठिन व्रत में एक है।
हरतालिका तीज भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। पंडित दुर्गा शंकर द्विवेदी के अनुसार तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर लग रही है। जो 26 अगस्त को दोपहर 1.54 तक रहेगी। 26 अगस्त को उदया तिथि मिल रही है। जिसके कारण हरतालिका तीज 26 अगस्त को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत की शुरुआत होगी। जबकि 27 अगस्त की सुबह व्रत का पारायण होगा।