बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रित विद्यालयों में कल शिक्षिकाओं के लिए विशेष अवकाश, जानें वजह

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार हरतालिका तीज या हरियाली तीज दोनों में से एक छुट्टी शिक्षिकाओं को मिल सकती है। वर्ष 2025 में हरियाली तीज रविवार 27 जुलाई को होने के कारण विद्यालय बंद थे। ऐसे में कल बुधवार की छुट्टी का लाभ सभी शिक्षिकाओं को मिलेगा। कल 26 अगस्त को हरतालिका तीज मनाया जा रहा है। हरितालिका तीज के मौके पर महिलाएं निर्जला व्रत रहती है। जो काफी कठिन व्रत में एक है।‌