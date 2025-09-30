उन्नाव को मिली अमृत भारत ट्रेन, अब पुष्कर यात्रा हुई आसान

Unnao gets Amrit Bharat train‌ उन्नाव के रहने वालों को अब अमृत भारत ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिल रहा है। दरभंगा से गोमती नगर, कानपुर सेंट्रल होते हुए मदार नगर जाने वाली ट्रेन संख्या 05587 का स्टॉपेज उन्नाव जंक्शन किया गया है। रेल मंत्री ने सांसद साक्षी महाराज को पत्र भेज कर यह जानकारी दी है। ‌ उन्नाव से बांदीकुई, जयपुर जाने के लिए अमृत भारत की सेवाएं मिल रही है।‌ नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब पुष्कर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जब उन्हें अमृत भारत ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिलेगा। ‌