Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

उन्नाव को मिली अमृत भारत ट्रेन, अब पुष्कर यात्रा हुई आसान

Unnao gets Amrit Bharat train उन्नाव के रहने वाले लोगों को अब अमृत भारत ट्रेन की सुविधा मिल रही है। दरभंगा से मदार के बीच चलने वाली अमृत भारत ट्रेन का स्टॉपेज उन्नाव में किया गया है। रेल मंत्री ने सांसद साक्षी महाराज को पत्र भेज कर यह जानकारी दी है।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Sep 30, 2025

उन्नाव के लिए अमृत भारत ट्रेन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

Unnao gets Amrit Bharat train‌ उन्नाव के रहने वालों को अब अमृत भारत ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिल रहा है। दरभंगा से गोमती नगर, कानपुर सेंट्रल होते हुए मदार नगर जाने वाली ट्रेन संख्या 05587 का स्टॉपेज उन्नाव जंक्शन किया गया है। रेल मंत्री ने सांसद साक्षी महाराज को पत्र भेज कर यह जानकारी दी है। ‌ उन्नाव से बांदीकुई, जयपुर जाने के लिए अमृत भारत की सेवाएं मिल रही है।‌ नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब पुष्कर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जब उन्हें अमृत भारत ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिलेगा। ‌

05587 का उन्नाव में स्टॉपेज

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अब दरभंगा मदार अमृत भारत ट्रेन का स्टॉपेज किया गया है। यह ट्रेन गोमती नगर, बादशाह नगर, ऐशबाग जंक्शन होते हुए सुबह उन्नाव 4.05 पर पहुंचेगी। 2 मिनट रुकने के बाद 4:07 पर यह ट्रेन कानपुर के लिए जायेगी। इस ट्रेन से अजमेर जाने वालों के लिए भी आरामदायक सफर रहेगा।

अजमेर जाने वालों को भी मिलेगी बड़ी सुविधा

दैनिक जिला दैनिक यात्री संघ के जिला अध्यक्ष नतीजा हैदर रिज़वी ने भी अमृत भारत ट्रेन के रुकने से प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अभी तक अजमेर जाने के लिए लखनऊ या कानपुर से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। अब उन्नाव में यह सुविधा मिलेगी। अमृत भारत ट्रेन से यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यह ट्रेन आज 30 सितंबर से उन्नाव स्टेशन पर रुकने लगी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 10:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव को मिली अमृत भारत ट्रेन, अब पुष्कर यात्रा हुई आसान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, बृहस्पतिवार को नहीं खुलेंगी दुकानें, दिए गए सख्त निर्देश

बृहस्पतिवार को शराब की दुकान बंद (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

घर के अंदर देसी तमंचे से 17 वर्षीय किशोर ने खुद को मारी गोली, मचा कोहराम

छात्र ने की आत्महत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

अब बाजार में केमिकल युक्त आलू: खाद्य विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा, 193 कुंतल सीज

बाजार में केमिकल युक्त आलू (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

October Rainy day alert 7 दिनों तक मौसम का ट्रिपल अटैक, 6 अक्टूबर तक बारिश

अक्टूबर में बारिश का मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

इंस्पेक्टर क्राइम की अभद्रता से बीजेपी मंडल अध्यक्ष, सभासद नाराज, थाना में धरना प्रदर्शन

उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.