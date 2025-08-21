उन्नाव में दिल दहलाने वाली घटना: पत्नी ने पति के चेहरे पर चाकू से किया हमला, हुई दर्दनाक मौत

Unnao shocking incident उन्नाव में पत्नी ने पति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि पति को संभलने का मौका नहीं मिला। ताबड़तोड़ हमले से पति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पत्नी मौके पर ही मौजूद रही। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना अजगैन थाना क्षेत्र की है।