उन्नाव में दिल दहलाने वाली घटना: पत्नी ने पति के चेहरे पर चाकू से किया हमला, हुई दर्दनाक मौत

Unnao shocking incident उन्नाव में पत्नी ने पति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि पति को संभलने का मौका नहीं मिला। ताबड़तोड़ हमले से पति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पत्नी मौके पर ही मौजूद रही। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना अजगैन थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत सिगनापुर गांव में 40 वर्षीय कामिनी ने 45 वर्षीय कल्लू उर्फ राजेश पर चाकू से हमला बोल दिया। अचानक कामिनी के हमलावर होने से कल्लू को संभलने का मौका नहीं मिला और वह नीचे गिर पड़ा। जिसके चेहरे पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। बताया जाता है पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद हुआ करता था और इसी का परिणाम सामने आया।
घटना की जानकारी मिलने पर अजगैन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। लोगों से पूछताछ की गई। आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। क्षेत्राधिकारी हसनगंज ने बताया कि मौके से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। ग्रामीणों से भी बातचीत की जा रही है। सभी बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।