UPSC उन्नाव की दो सगी बहनें बनी आईएएस अधिकारी, पहले प्रयास में मिली सफलता

उन्नाव की दो सगी बहनों ने यूपीएससी में सफलता का ऐसा परचम लहराया कि आज उनकी चर्चा देश में हो रही है। अपने पहले ही प्रयास में दोनों बहनों ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की।

उन्नाव•Apr 23, 2025 / 07:35 am• Narendra Awasthi

उन्नाव में दो सगी बहनें सौम्या और सुमेधा ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। बड़ी बहन ने 18वीं रैंक और छोटी बहन ने 253वीं रैंक हासिल की है। मंगलवार को आए रिजल्ट ने परिवार वालों को गौरवान्वित करने का अवसर दिया। दोनों ही बहनें मूल रूप से असोहा के अजयपुर गांव की रहने वाली है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में ही हुई है। सौम्या और सुमेधा के पिता राघवेंद्र मिश्रा दिल्ली के डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। जबकि मां रेनू मिश्रा गृहणी है। दोनों बहनों की सफलता की खबर से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।