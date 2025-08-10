चाइनीस मांझे से इकलौते भाई की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट, दुकानों का किया गया निरीक्षण

बीते शनिवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के हिरन नगर निवासी 33 वर्षीय अमर राजपूत पुत्र दिनेश डिलीवरी पहुंचने के लिए घर से निकला था। हरदोई पुल के पास चाइनीज माझा उसके गले में फंस गया। जिससे वह सड़क पर ही गिरकर तड़पने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन जिला अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। रक्षाबंधन के दिन हुई इस घटना से बहन नेहा और निहारिका का रो-रोकर बुरा हाल था। अमर की शादी 2 साल पहले हुई थी। जिसकी एक बेटी है।