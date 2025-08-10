चाइनीस मांझे से इकलौते भाई की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट, दुकानों का किया गया निरीक्षण

Young man died due to Chinese Mazha उन्नाव में चाइनीज माझा के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान पांच बंडल चाइनीज माझा बरामद किया गया। इसके साथ ही उन दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चाइनीज माझा के खिलाफ नगर क्षेत्र में अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि चाइनीज माझा बेचने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। बीते शनिवार रक्षाबंधन के दिन चाइनीज मांझा की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर सदर कोतवाली टीम ने चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पतंग की दुकानों का निरीक्षण किया गया। सिविल लाइन चौकी क्षेत्र अंतर्गत दुकान करने वाले रामनिवास पुत्र रामदुलारे की दुकान से पांच बंडल चाइनीज मांझा बरामद किया गया। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि नगर क्षेत्र के सभी पतंग की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चाइनीज मांझा भी बरामद किया गया है। सभी से अपील की गई है कि चीनी माझा का उपयोग न करें।
बीते शनिवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के हिरन नगर निवासी 33 वर्षीय अमर राजपूत पुत्र दिनेश डिलीवरी पहुंचने के लिए घर से निकला था। हरदोई पुल के पास चाइनीज माझा उसके गले में फंस गया। जिससे वह सड़क पर ही गिरकर तड़पने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन जिला अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। रक्षाबंधन के दिन हुई इस घटना से बहन नेहा और निहारिका का रो-रोकर बुरा हाल था। अमर की शादी 2 साल पहले हुई थी। जिसकी एक बेटी है।