चूहे की हरकत से जल कर राख हुआ डेढ़ लाख का सामान, घंटे भर की मशक्कत के बाद बुझी आग

जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाजार में आनंद जायसवाल का घर है, जिसमें नीचे साजन साउंड के नाम से दुकान भी है। बुधवार की सुबह पूजा करने के बाद दिया जला कर नीचे दुकान में आ गए थे, तभी कुछ देर के बाद उनके दूसरी मंजिल से धुआं निकलता दिखाई दिया। पड़ोसियों ने फौरन आनंद को बताया और आग बुझाने में लग गए, इधर सूचना मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।पीड़ित आनंद जायसवाल ने बताया कि लगभग डेढ़ लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गोलघर फायर स्टेशन के CFO शांतनु कुमार यादव ने बताया कि आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जल्द आग नहीं बुझती, तो घनी आबादी वाले आस-पास के घरों में भी फैल सकती थी। परिवार के लोगों ने बताया है कि चूहे की वजह से आग लगी है।