गोरखपुर

चूहे की हरकत से जल कर राख हुआ डेढ़ लाख का सामान, घंटे भर की मशक्कत के बाद बुझी आग

बुधवार को गोरखनाथ थानाक्षेत्र स्थित धर्मशाला बाजार में एक साउंड सिस्टम की दुकान के फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई, घर से धुंआ निकलता देख मुहल्ले के लोग दौड़े और फायर विभाग को सूचना दिए। दुकानदार ने बताया कि विजयादशमी के दिन सीएम योगी की जनसभा के लिए यही से साउंड सिस्टम बुक था, संयोग ठीक था कि सारे समान चले गए थे नहीं तो वो भी जल गए होते।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 25, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में आग लगने की घटना में लाखों का समान राख

गोरखपुर में हैरान करने वाली घटना घटी, यहां एक व्यापारी के यहां मां दुर्गा की पूजा के बाद दीए से जलती बाती को चूहा अलमारी में लेकर घुस गया जिससे वहां रखे कपड़ों में धीरे धीरे आग पकड़ ली। पड़ोसी ने धुंआ उठता देख परिवार को बताया, इसके बाद फायर विभाग को सूचना दी गई। कुछ ही देर में फायर विभाग पहुंचा और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, संयोग ठीक रहा कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने एक घंटे के बाद आग पर पाया काबू

जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाजार में आनंद जायसवाल का घर है, जिसमें नीचे साजन साउंड के नाम से दुकान भी है। बुधवार की सुबह पूजा करने के बाद दिया जला कर नीचे दुकान में आ गए थे, तभी कुछ देर के बाद उनके दूसरी मंजिल से धुआं निकलता दिखाई दिया। पड़ोसियों ने फौरन आनंद को बताया और आग बुझाने में लग गए, इधर सूचना मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।पीड़ित आनंद जायसवाल ने बताया कि लगभग डेढ़ लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गोलघर फायर स्टेशन के CFO शांतनु कुमार यादव ने बताया कि आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जल्द आग नहीं बुझती, तो घनी आबादी वाले आस-पास के घरों में भी फैल सकती थी। परिवार के लोगों ने बताया है कि चूहे की वजह से आग लगी है।

Published on:

25 Sept 2025 12:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / चूहे की हरकत से जल कर राख हुआ डेढ़ लाख का सामान, घंटे भर की मशक्कत के बाद बुझी आग

