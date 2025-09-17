Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

पीएम मोदी के जन्मदिन पर 108 बार रक्तदान करने वाले काशी के राजेश को सीएम, डिप्टी सीएम ने किया सम्मानित

लखनऊ में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जीवन में अब तक 108 बार रक्तदान करने वाले समाजसेवी राजेश गुप्ता की सीएम, डिप्टी सीएम ने सम्मानित किया।

वाराणसी

anoop shukla

Sep 17, 2025

Up news, cm Yogi
फोटो सोर्स: पत्रिका, जीवन में सर्वाधिक बार रक्त देने वाले सम्मानित

काशी रक्तदान नेत्रदान कुटुम्ब समिति वाराणसी के संस्थापक सचिव एवं रोटरी क्लब ब्लड डोनर्स वाराणसी के संस्थापक अध्यक्ष रोटेरियन राजेश कुमार गुप्ता सेंचुरियन को उत्तर प्रदेश रक्त संचरण परिषद द्वारा लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया।

वाराणसी के छह रक्त केंद्र लिए हैं गोद

108 बार कुल रक्त, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा दान करने वाले राजेश गुप्ता का कहना है कि यह उपलब्धि एक दिन में नहीं मिली है। यह मुकाम सच्ची सेवा और मानव कल्याण करने के कारण मिला है। इनकी संस्था वाराणसी में छः रक्त केंद्र को गोद ली हुई है। जिसमें होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल, सर सुंदर लाल IMS BHU, BHU ट्रामा, श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल तथा पंडित दिन दयाल जिला अस्पताल शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत;VIDEO
प्रतापगढ़
तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला, 3 गंभीर घायल।

कोविड काल में प्लाज्मा दान करने का रिकॉर्ड

कोविड काल में पूर्वांचल के प्रथम और अधिकतम प्लाज्मा दान करने वाले पहले व्यक्ति है। सर्वाधिक 4 बार कोविड काल में प्लाज्मा दान करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम से दर्ज है। यूनिसेफ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इनको सम्मानित किया है। 41 बार ब्लड और 63 बार प्लेटलेट्स के साथ ही ड्यूअल डोनेशन करने वाले पहले रोटेरियन है। इनके इस महान कार्यों को देखते हुए ही रोटरी इंटरनेशनल मंडल 3120 में 5 वी बार दायित्व सौंपा गया है।

दिवंगत पिता का व्यक्त किए आभार

सिर्फ रक्तदान करते ही नहीं है ये रक्तदान मुहिम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस सम्मान के लिए सबसे पहले अपने दिवंगत पिता जी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस मार्ग पर चलना सिखाया। आज भी उनकी माता और पत्नी अन्नपूर्णा को डर सताता रहता है कि इतना ब्लड देते आप अपना ध्यान रखा कीजिए।

मिलने लगीं शुभकामनाएं

इस उपलब्धि की जानकारी मिलने पर सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं देने वालो को वो हृदय के अनंत गहराईयों से आभार जताया। केशव जलान , निधिदेव अग्रवाल, प्रदीप इसरानी, नीरज पारिख, अमित गुजराती, नमित पारिख, धीरज मल्ल, प्रशांत गुप्ता, आशीष केसरी, अभिनव टकसाली, अभ्रज्योत राय, विभोर मोगा, गवर्नर डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, अमर अग्रवाल, प्रशांत नागर, डॉक्टर आशीष गुप्ता एवं अन्य मित्रों ने बधाईयां दी हैं।

ये भी पढ़ें

सात आईपीएस का स्थानांतरण, अतुल कुमार श्रीवास्तव कानपुर भेजे गए
लखनऊ
आईपीएस अधिकारियों का तबादला (फोटो सोर्स- 'X' Lucknow)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 05:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / पीएम मोदी के जन्मदिन पर 108 बार रक्तदान करने वाले काशी के राजेश को सीएम, डिप्टी सीएम ने किया सम्मानित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.