कुत्तों के काटने से रुक गई सांस: 11 वर्षीय बच्चे की मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, एक गिरफ्तार

Post-mortem report revealed, Child died due to dog bites इटावा में पालतू कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इसी बीच आवारा कुत्ते भी मौके पर आ गए और वह भी बच्चे को काटने लगे। मासूम चीख पुकार करता रहा। जब तक लोग बचाने के लिए दौड़े कब तक काफी देर हो गई थी।‌ लोगों ने डंडे पटक कर कुत्ते को भगा दिया और घटना की जानकारी 112 पर दी। ‌ पुलिस ने बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक परिजनों को इसकी जानकारी दी। बताया जाता है उसकी सांस की नली कट चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुत्ता काटने की जानकारी हुई। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने कुत्ते के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है।