कुत्तों के काटने से रुक गई सांस: 11 वर्षीय बच्चे की मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, एक गिरफ्तार

Post-mortem report revealed, Child died due to dog bites इटावा में पालतू कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इसी बीच आवारा कुत्ते भी मौके पर आ गए और वह भी बच्चे को काटने लगे। मासूम चीख पुकार करता रहा। जब तक लोग बचाने के लिए दौड़े कब तक काफी देर हो गई थी। लोगों ने डंडे पटक कर कुत्ते को भगा दिया और घटना की जानकारी 112 पर दी। पुलिस ने बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक परिजनों को इसकी जानकारी दी। बताया जाता है उसकी सांस की नली कट चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुत्ता काटने की जानकारी हुई। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने कुत्ते के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गाड़ीपुरा निवासी आहिल कूड़ा बीनने का काम करता था। बीते शुक्रवार को कूड़ा बीनने के लिए घर से निकला था। पुलिस ने आहिल की मौत की जानकारी घरवालों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। घरवालों ने आहिल के गर्दन पर कटे का निशान देख तो उन्होंने हत्या का आरोप लगाया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना का खुलासा हुआ।
मोहल्ले वालों ने बताया कि आहिल के कूड़ा बीनने के दौरान लालपुर मोहल्ला निवासी रितिक का पालतू कुत्ता लुसी पर छत से छलांग लगा दिया। आहिल बचने के लिए भागा। लेकिन लुसी नाम के कुत्ते ने उसे गिरा दिया। जिसका हमला इतना जबरदस्त था कि आहिल को भगाने का मौका नहीं मिला। उसने गर्दन पकड़ लिया। इसी बीच कई आवारा कुत्तों ने भी आहिल के ऊपर हमला बोल दिया। आहिल चीख-पुकार करता रहा।
शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने लाठी डंडा पटक कर कुत्तों को मौके से भगाया। घटना की जानकारी 112 पर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आहिल को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आहिल का खून काफी बह चुका था। परिजनों ने आहिल की हत्या का आरोप लगाया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुत्ते के नोचने से मौत की जानकारी हुई। पुलिस की छानबीन में मामला का खुलासा हुआ। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रीतिक के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
मृतक के चाचा नसीम ने बताया कि आहिल की मां की मौत करीब 5 साल पहले हो गई थी। पिता शहंशाह फेरी लगाने का काम करते हैं। मां दिल्ली में अपने मायके में रहती थी। आहिल उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन मां की मौत के बाद आहिल अपने पिता के पास आ गया। जो कूड़ा बीनने का काम करता था।