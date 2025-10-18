कांतारा की सफलता पर ऋषभ शेट्टी का आभार: वाराणसी में की गंगा आरती, बोले – यह ईश्वर की कृपा है

ऋषभ शेट्टी के लिए यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति थी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई गंगा आरती में वे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और आरती के दौरान उन्होंने भगवान शिव तथा मां गंगा के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि “कांतारा जैसी फिल्म बनना और उसका लोगों के दिलों तक पहुंचना केवल मेहनत नहीं, ईश्वर की कृपा है। काशी की इस पवित्र धरती पर आकर आशीर्वाद लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आरती के दौरान घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने भी उन्हें पहचान कर जयकारे लगाए- “हर हर महादेव!” और “जय श्रीराम!” की गूंज के बीच ऋषभ शेट्टी का यह क्षण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।