तहसीलदार की पत्नी का जमकर हंगामा…दूसरी शादी करने और घर से निकालने का आरोप, DM बोले…दोष सिद्ध होने पर होगी कठोर कारवाई

फोटो सोर्स: पत्रिका, तहसीलदार की पत्नी का हंगामा
मंगलवार को जिले की तहसील में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा कोई और नहीं बल्कि तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी की पत्नी ने किया। वह तहसीलदार पर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगी। बबिता त्रिपाठी का आरोप है कि तहसीलदार ने दूसरी शादी कर ली है। इसलिए न तो उसे घर का खर्च दे रहे हैं और न ही कोई संबंध रख रहें। महिला ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो DM ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लूंगी। इस दौरान तहसील में तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ लग गई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराकर जांच शुरू की।
बबिता त्रिपाठी ने बताया कि वह मंगलवार दोपहर अपने बेटे हर्षित त्रिपाठी और रिश्ते की बहन के साथ तहसील पहुंची थीं। इस दौरान वे पति से भरण-पोषण और बच्चों की देख-रेख को लेकर बातचीत करनी थी। लेकिन, वहां तहसीलदार पति ने अपने अर्दलियों से कमरा बंद करवाया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें और उनकी बहन से धक्का-मुक्की और मारपीट की। इससे बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस दौरान उनकी बहन की कार का शीशा भी तोड़ दिया गया।
बबिता त्रिपाठी ने बताया कि तहसीलदार ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कई बार घर में झगड़े और मारपीट की घटनाएं हुईं, डेढ़ साल पहले उन्हें और बच्चों को घर से निकाल भी दिया गया। शुरुआत में तो पति खर्चा भेजते थे लेकिन अब वो भी बंद हो गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तहसीलदार ने दूसरी शादी कर ली है। बबीता ने कहा कि अगर उन्हें और बच्चों को न्याय नहीं मिला, तो मैं डीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लूंगी। पुलिस पर भी दबाव में कम करने का आरोप लगाया गया।
इस बाबत तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि उनकी पत्नी मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे आई थीं। उसके बाद चली गईं। शाम को सूचना मिली कि वह उनके घर पर भी गईं और उनकी मां से मारपीट करने लगीं। वहीं, तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी की मां ने भी कहा कि बेटे की दूसरी पत्नी है। घटना की जानकारी मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सदर दुर्गा प्रसाद मौके पर पहुंचे। DM डॉ. राजा गणपति आर. ने कहा यह मामला पारिवारिक झगड़ा लग रहा है। महिला को फैमिली कोर्ट से राहत मिल सकती है। हालांकि, अगर दूसरी शादी या उत्पीड़न के आरोपों के ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
