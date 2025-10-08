तहसीलदार की पत्नी का जमकर हंगामा…दूसरी शादी करने और घर से निकालने का आरोप, DM बोले…दोष सिद्ध होने पर होगी कठोर कारवाई

इस बाबत तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि उनकी पत्नी मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे आई थीं। उसके बाद चली गईं। शाम को सूचना मिली कि वह उनके घर पर भी गईं और उनकी मां से मारपीट करने लगीं। वहीं, तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी की मां ने भी कहा कि बेटे की दूसरी पत्नी है। घटना की जानकारी मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सदर दुर्गा प्रसाद मौके पर पहुंचे। DM डॉ. राजा गणपति आर. ने कहा यह मामला पारिवारिक झगड़ा लग रहा है। महिला को फैमिली कोर्ट से राहत मिल सकती है। हालांकि, अगर दूसरी शादी या उत्पीड़न के आरोपों के ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।