भीषण सड़क हादसा: पति-पत्नी सहित तीन की मौत, दांत की दवा लेकर लखनऊ वापसी में हुई घटना

Unnao road accident, Three members of same family died उन्नाव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनकी पोती की मौत हो गई। जबकि एक का इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। एक साथ तीन लोगों की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया।

उन्नाव•May 30, 2025 / 08:29 am• Narendra Awasthi

फोटो सोर्स- X

Unnao Road Accident, Three Members Of Same Family Died उन्नाव में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब दांत की दवा लेकर वापस लौट रहे लखनऊ निवासी की कार में तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि कार खंती में जा गिरी। पत्नी और उनकी पोती की मौके पर मौत हो गई। जबकि कार चला रहे पति और एक सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिन्हें उपचार के लखनऊ ट्रामा सेंटर ले जाया गया। उपचार के दौरान पति की भी मौत हो गई। एक घायल का इलाज चल रहा है। घटना हसनगंज थाना क्षेत्र की है।