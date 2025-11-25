Almirah Direction as Per Vastu : अलमारी की गलत जगह रोक रही है पैसा! वास्तु अनुसार कहां रखें, बता रहे हैं ज्योतिषी रुद्र

Almirah Direction as Per Vastu : क्या आपके घर में पैसा नहीं रुकता, या हमेशा नकारात्मक ऊर्जा (Negativity) का वास रहता है? इन समस्याओं का एक बड़ा कारण आपके घर में अलमारी की गलत जगह हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अलमारी सिर्फ कपड़े रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह आपके घर की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली को प्रभावित करती है। जाने-माने ज्योतिषी रुद्र बताते हैं कि अलमारी को किस दिशा में रखना चाहिए और कौन सी गलतियाँ करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं, अलमारी से जुड़े वे महत्वपूर्ण वास्तु नियम जो आपकी किस्मत बदलकर घर में धन का प्रवाह बढ़ा सकते हैं। (Vastu Tips For Almirah)