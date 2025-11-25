Almirah Direction as Per Vastu : अलमारी की गलत जगह रोक रही है पैसा! वास्तु अनुसार कहां रखें, बता रहे हैं ज्योतिषी रुद्र

Almirah Direction as Per Vastu : अलमारी की गलत जगह रोक रही है पैसा! वास्तु अनुसार कहां रखें - ज्योतिषी रुद्र (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Almirah Direction as Per Vastu : क्या आपके घर में पैसा नहीं रुकता, या हमेशा नकारात्मक ऊर्जा (Negativity) का वास रहता है? इन समस्याओं का एक बड़ा कारण आपके घर में अलमारी की गलत जगह हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अलमारी सिर्फ कपड़े रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह आपके घर की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली को प्रभावित करती है। जाने-माने ज्योतिषी रुद्र बताते हैं कि अलमारी को किस दिशा में रखना चाहिए और कौन सी गलतियाँ करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं, अलमारी से जुड़े वे महत्वपूर्ण वास्तु नियम जो आपकी किस्मत बदलकर घर में धन का प्रवाह बढ़ा सकते हैं। (Vastu Tips For Almirah)
ज्योतिषी रुद्र बताते हैं कि घर में अलमारी हमेशा दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि अलमारी का दरवाजा उत्तर या पूर्व दिशा में ही खुले। यानी अलमारी तो दक्षिण या पश्चिम में लगेगी, लेकिन जब आप उसे खोलेंगे तो आपका मुंह उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से अलमारी लगाने पर घर में खुशहाली और समृद्धि आती है।
सही दिशा में अलमारी रखने से घर में पैसों की कमी नहीं रहती है। आपके बिजनेस या नौकरी में तरक्की भी होती है। घर का माहौल अच्छा रहता है और झगड़े कम होते हैं। बच्चों की पढ़ाई में भी फायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि परिवार के हर सदस्य की तरक्की (progress) होती रहती है।
ज्योतिषी रुद्र एक खास बात यह बताते हैं कि अलमारी के ऊपर ढेर सारा सामान कभी मत रखिए। बहुत से लोग अलमारी के ऊपर बक्से, बैग और भी कई तरह का सामान रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अलमारी के ऊपर फालतू सामान रखने से आपकी तरक्की रुक जाती है और घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। अलमारी को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए और अंदर का सामान भी सही तरीके से व्यवस्थित( organized ) होना चाहिए। इसके साथ ही अगर घर में टूटी-फूटी अलमारी है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें।
दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में अलमारी को सही जगह पर रखने से पैसे की स्थिरता और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जबकि उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से तनाव और अस्थिरता नहीं होती।
सफेद, बेज और हल्के लकड़ी के टोन जैसे सही रंग चुनने से तालमेल बढ़ता है, जबकि गहरे या बहुत ज़्यादा चमकीले रंग एनर्जी के बहाव में रुकावट डाल सकते हैं।
वास्तु के अनुसार, अलमारी की जगह बहुत ज़रूरी है, और इसे किसी ठोस दीवार के सहारे रखना, यह पक्का करना कि दरवाज़े उत्तर या पूर्व की ओर खुलें, और शीशे वाली अलमारी को सबसे अच्छी दिशा में न रखना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
पैसे की तरक्की के लिए वास्तु के अनुसार अलमारी की दिशा दक्षिण-पश्चिम होनी चाहिए, जबकि स्टील या लोहे की अलमारी पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में सबसे अच्छी होती है।
वास्तु के नियमों के हिसाब से बनी अलमारियाँ नेगेटिविटी को सोख लेती हैं, शांति बढ़ाती हैं, और घर में एक व्यवस्थित, तनाव-मुक्त माहौल बनाती हैं।
