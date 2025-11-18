Patrika LogoSwitch to English

वास्तु टिप्स

Main Door Vastu Tips : घर का प्रवेश द्वार किस दिशा में हो? जानिए वास्तु के अनुसार 3 शुभ दिशाएं

Vastu Tips for House Entrance : वास्तु के अनुसार गृह प्रवेश के लिए उत्तर-पूर्व, उत्तर और पूर्व दिशाएं सबसे शुभ हैं। जानें प्रवेश द्वार का महत्व, सही दिशा कैसे पहचानें और क्या रखें ताकि घर में सुख-समृद्धि आए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 18, 2025

Vastu Tips for House Entrance

Vastu Tips for House Entrance : शुभ गृह प्रवेश! उत्तर-पूर्व या पश्चिम, घर के मुख्य द्वार की सही दिशा क्या है? (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Main Door Vastu Tips : प्रचलित मान्यता के अनुसार, गृह प्रवेश के लिए सबसे अनुकूल दिशाएं उत्तर-पूर्व, उत्तर और पूर्व हैं। ये दिशाएं निश्चित रूप से उत्तम हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, जिससे निवासियों के लिए समृद्धि और सौभाग्य का संचार होता है। लेकिन, आम धारणा के विपरीत, वास्तु शास्त्रों के अनुसार, गृह प्रवेश के लिए पश्चिम और दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार भी शुभ होते हैं।

घर के लिए अनुकूल वास्तु दिशाओं पर विचार करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, जिससे एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बने। घर में पहला प्रवेश गृह प्रवेश के रूप में जाना जाता है।

वास्तु के अनुसार घर के प्रवेश द्वार का महत्व | Main Door Vastu Tips

सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह: वास्तु के अनुरूप मुख्य प्रवेश द्वार घर में सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश की अनुमति देता है।
नए अवसरों को आकर्षित करता है: वास्तु के अनुसार बनाया गया मुख्य द्वार घर में रहने वालों के लिए सौभाग्य और नए अवसर लेकर आएगा।
समृद्धि: वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया प्रवेश द्वार घर में धन और समृद्धि लाता है।
भावनात्मक कल्याण: वास्तु के अनुसार बनाया गया मुख्य द्वार घर में रहने वालों के भावनात्मक कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित होता है।

मुख्य द्वार के सामने क्या रखा जाना चाहिए?

नामपट्ट: लकड़ी का या धातु का नामपट्ट (उत्तर-पश्चिम प्रवेश द्वार)
शुभ प्रतीक: ॐ, स्वस्तिक, क्रॉस, शंख और पद्मनिधि (कुबेर), लक्ष्मी के चरणों के स्टिकर, कमल पर विराजमान लक्ष्मी, बछड़े के साथ गाय, पक्षी, आदि।
मूर्तियां: गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ या कुलदेवता (परिवार के देवता) की छवि। गणेश की मूर्ति का पिछला भाग घर के बाहर की ओर होना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दरिद्रता का प्रतीक है।
उरली: जल और फूलों की पंखुड़ियों से भरा एक उरली या कांच का बर्तन।
प्रकाश: पीली रोशनी, जो सूर्य के प्रकाश जैसी होती है, शुभ ऊर्जाओं को आकर्षित करती है।
घोड़े की नाल: काले घोड़े की नाल बुरी चीजों को दूर रखने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए।
दहलीज: संगमरमर या लकड़ी की दहलीज नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करने के लिए।
तोरण: आम के पत्ते, गेंदे के फूल, अशोक के पत्ते, सीपियां, 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की मालाएं, छोटी घंटियां, आदि।
डोरमैट: डोरमैट गंदगी और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखते हैं।
पौधे: शुभ पौधे जैसे मनी प्लांट या तुलसी का पौधा।

वास्तु दिशाओं की पहचान कैसे करें? | How to check Vastu for home entrance

  • कम्पास का उपयोग
  • अपने घर के प्रवेश द्वार पर बाहर की ओर मुख करके खड़े हो जाएँ।
  • कम्पास लेकर अपनी दिशा का पता लगाएँ।
  • सुनिश्चित करें कि आस-पास कोई धातु की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या चुंबकीय स्रोत न हों, क्योंकि ये कंपास की सुई में बाधा डाल सकते हैं।
  • कम्पास की सुई को धीरे-धीरे गति बंद करने दें और एक बिंदु पर स्थिर होने दें।
  • कम्पास को घुमाए बिना, तब तक घुमाएँ जब तक कि सुई का लाल भाग कम्पास पर 0 या 360-डिग्री के निशान के साथ पूरी तरह से संरेखित न हो जाए।
  • कम्पास की सुई संरेखित हो जाने के बाद, कम्पास का अगला भाग किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है, इसकी जाँच करें। यह घर की दिशा है। परिणाम कम्पास पर 0°/360° के निशान और सुई के उत्तर के संरेखित होने के बाद प्रदर्शित होगा।

सूर्य का अनुसरण

प्राचीन काल में, दिशाओं की पहचान के लिए सूर्य की स्थिति का उपयोग किया जाता था। उगते सूर्य की ओर मुख करके जमीन पर खड़े हो जाएं। यह पूर्व दिशा है। आपके पीछे की दिशा पश्चिम है। आपके बाईं ओर की दिशा उत्तर दिशा है, जबकि विपरीत दिशा दक्षिण दिशा है।

तारों की स्थिति

किसी साफ रात में आकाश की ओर देखें। उत्तरी तारा (पोलारिस) दिखाई देगा, जो उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है।

वास्तु के अनुसार घर के प्रवेश द्वार के लिए कौन सी दिशा शुभ होती है? | Vastu Tips for House Entrance

उत्तर-पूर्व: मुख्य द्वार रखने के लिए उत्तर-पूर्व दिशा सबसे शुभ होती है। सुबह के समय सूर्य के प्रकाश के कारण इस दिशा में अपार ऊर्जा होती है। यह घर और उसके निवासियों में जीवन शक्ति और ऊर्जा का संचार करती है।

उत्तर: ऐसा माना जाता है कि यह दिशा परिवार में धन और सौभाग्य लाती है, इसलिए घर का मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार रखने के लिए यह दूसरी सबसे अच्छी दिशा है।

पूर्व: घर के मुख्य द्वार के लिए यह कोई आदर्श स्थान नहीं है, लेकिन पूर्व दिशा आपकी शक्ति को बढ़ाती है। यह उत्सव को भी बढ़ाती है।

उत्तर-पश्चिम: यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है और आपको उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार रखना ही है, तो आप मुख्य द्वार के लिए उत्तर-पश्चिम दिशा चुन सकते हैं। इससे शाम के सूर्य का लाभ मिलेगा और घर में समृद्धि आएगी।

South Direction Vastu Tips : दक्षिण दिशा में रखें ये 3 वस्तुएं, घर में आ सकती है अपार समृद्धि
वास्तु टिप्स
South Direction Vastu Tips

