Main Door Vastu Tips : घर का प्रवेश द्वार किस दिशा में हो? जानिए वास्तु के अनुसार 3 शुभ दिशाएं

नामपट्ट: लकड़ी का या धातु का नामपट्ट (उत्तर-पश्चिम प्रवेश द्वार)

शुभ प्रतीक: ॐ, स्वस्तिक, क्रॉस, शंख और पद्मनिधि (कुबेर), लक्ष्मी के चरणों के स्टिकर, कमल पर विराजमान लक्ष्मी, बछड़े के साथ गाय, पक्षी, आदि।

मूर्तियां: गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ या कुलदेवता (परिवार के देवता) की छवि। गणेश की मूर्ति का पिछला भाग घर के बाहर की ओर होना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दरिद्रता का प्रतीक है।

उरली: जल और फूलों की पंखुड़ियों से भरा एक उरली या कांच का बर्तन।

प्रकाश: पीली रोशनी, जो सूर्य के प्रकाश जैसी होती है, शुभ ऊर्जाओं को आकर्षित करती है।

घोड़े की नाल: काले घोड़े की नाल बुरी चीजों को दूर रखने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए।

दहलीज: संगमरमर या लकड़ी की दहलीज नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करने के लिए।

तोरण: आम के पत्ते, गेंदे के फूल, अशोक के पत्ते, सीपियां, 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की मालाएं, छोटी घंटियां, आदि।

डोरमैट: डोरमैट गंदगी और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखते हैं।

पौधे: शुभ पौधे जैसे मनी प्लांट या तुलसी का पौधा।