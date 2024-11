Vastu Tips For Business: ये वास्तु टिप्स आपके कारोबार में लगा देंगे चार चांद, इस एक उपाय से खूब होगा फायदा

वास्तु टिप्स (Vastu Tips) कई बार हम जीवन में सफलता पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा ने बताया कि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको वास्तु से जुड़े इन नियमों को अपनाना चाहिए। इससे घर, ऑफिस, दुकान के माध्यम से तरक्की के रास्ते खुलेंगे, काम में सफलता मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य बेहतर होगा, आय में वृद्धि होगी। ज्योतिषाचार्य से जानिए वास्तु टिप्स ..

व्यापार वृद्धि यंत्र (Business growth tools) वास्तु विशेषज्ञ नीतिका शर्मा के अनुसार हिंदू धर्म में यंत्रों का बड़ा महत्व है। इन यंत्रों की पूजा से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्हीं यंत्रों में से एक है व्यापार वृद्धि मंत्र, मान्यता है इसकी ऑफिस में पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो आप व्यापार वृद्धि यंत्र का पूजन ऑफिस में करें।

बेडरूम में लगाएं ये चित्र (Put this picture in the bedroom) वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप खाघ पदार्थ से जुड़े व्यापार करते हैं तो अपने बेडरूम में गाय की मूर्ति रखें। जबकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जुड़े व्यापार करते हैं तो व्यापार वृद्धि के लिए अपने कमरे में क्रिस्टल लगाएं।

ऑफिस में रखें कछुआ (Keep a tortoise in the office) वास्तु शास्त्र के अनुसार ऑफिस में धातु से बना कछुआ रखना शुभ होता है। मान्यता है कि कछुए को ऑफिस में रखने से व्यापार में धन लाभ होता है और योजनाओं के अमल में सफलता मिलती है।

ऑफिस की टेबल पर रखें ये चीजें (Keep these things on the office table) वास्तु शास्त्र के अनुसार कारोबार में तरक्की के लिए आप अपनी टेबल पर श्रीयंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र , क्रिस्टल वाला कछुआ क्रिस्टल बॉल, हाथी आदि रख सकते हैं। यह शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही सकारात्मक वातावरण भी बना रहता हैं।

रंग (Colour) वास्तु के अनुसार अपने ऑफिस या दुकान की दीवारों में कलर के लिए सफेद क्रीम या हल्के रंग का उपयोग कर सकते हैं। इन रंगों से सकारात्मकता आती है, जो तरक्की में सहायक होता है।

तिजोरी (Locker) वास्तु के अनुसार घर, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में तिजोरी को उत्तर दिशा की तरफ रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे धन लाभ होता है। द्वार (Gate) वास्तु विशेषज्ञ नीतिका शर्मा ने बताया कि आपके ऑफिस और कारोबार में लगे द्वार अंदर की ओर खुलने चाहिए। इसके साथ ही खिड़की,दरवाजे, अलमारी आदि सभी चीजें सही हालत में हों, टूटे न हों। अगर टूटे हैं तो उनकी मरम्मत करा लेनी चाहिए। वहीं, अगर ऑफिस में जो भी मीटिंग हॉल है, उसमें सभी टेबल आयताकार होनी चाहिए।

शंख (shankh) वास्तु विशेषज्ञ नीतिका शर्मा ने बताया कि बिजनस में तरक्की के लिए आप कार्य स्थल पर पांचजन्य शंख को स्थापित करें और नियमित विधि विधान से उसकी पूजा करें। आपको लाभ होगा। शंख को माता लक्ष्मी का भाई मानते हैं, क्योंकि दोनों का प्राकट्य समुद्र मंथन से माना जाता है। मान्यता है कि शंख की पूजा से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियां पूर्णतया सत्य हैं या सटीक हैं, इसका www.patrika.com दावा नहीं करता है। इन्हें अपनाने या इसको लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।