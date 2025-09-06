पूर्वोत्तर रेलवे के AGM ने वाराणसी सिटी स्टेशन का किया निरीक्षण, बोले…गंदगी फैलाने वालों पर कड़ी कारवाई की जाये

शनिवार को पूर्वोत्तर रेलवे के AGM वीके शुक्ला ने वाराणसी सिटी स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटफार्म, टिकट एरिया, फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्थाएं देखीं। इसके अलावा यात्री वेटिंग एरिया का भी निरीक्षण किया। AGM ने बताया कि प्लेटफॉर्म का जल्द विस्तार किया जाएगा। AGM वीके शुक्ला का रेलवे स्टेशन के मैनेजर ने बुके देकर स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने प्लेटफार्म, रेलवे लाइन, फुट ओवरब्रिज पर हो रहे विकास कार्यों को देखा। इसके साथ ही उन्होंने नक्खी घाट अंडर पास और तेलियान फाटक अंडर पास के बारे में जानकारी ली।
शनिवार को निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि यात्री सुविधाएं बेहतर करना रेलवे की प्राथमिकता है। इसी क्रम में वाराणसी सिटी का आज निरीक्षण किया गया और प्लेटफार्म, टिकट एरिया, फुट ओवरब्रिज पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया गया है। जल्द ही यात्री सुविधा को हम बढ़ाने वाले हैं और एक और ओवरब्रिज के साथ ही एक नया प्लेटफार्म और नई रेल लाइन भी बिछाई जाएगी। ताकि यात्री सुविधा सुदृढ़ हो सके। AGM ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी हाल में गंदगी प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया में नहीं होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर किसी के द्वारा भी गंदगी की जाती है तो उस पर कड़ी कारवाई की जाए।