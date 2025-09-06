पूर्वोत्तर रेलवे के AGM ने वाराणसी सिटी स्टेशन का किया निरीक्षण, बोले…गंदगी फैलाने वालों पर कड़ी कारवाई की जाये

शनिवार को निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि यात्री सुविधाएं बेहतर करना रेलवे की प्राथमिकता है। इसी क्रम में वाराणसी सिटी का आज निरीक्षण किया गया और प्लेटफार्म, टिकट एरिया, फुट ओवरब्रिज पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया गया है। जल्द ही यात्री सुविधा को हम बढ़ाने वाले हैं और एक और ओवरब्रिज के साथ ही एक नया प्लेटफार्म और नई रेल लाइन भी बिछाई जाएगी। ताकि यात्री सुविधा सुदृढ़ हो सके। AGM ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी हाल में गंदगी प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया में नहीं होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर किसी के द्वारा भी गंदगी की जाती है तो उस पर कड़ी कारवाई की जाए।