हेलीकॉप्टर से NSG के जवानों ने गंगा में क्रूज पर किया लैंड; घाट पर लोगों की भीड़ और…

UP News: धार्मिक और पर्यटन नगरी काशी को हर दिशा में सशक्त बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की टूरिज्म और आस्था के प्रति अलग ही पहचान है। यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन हमेशा सजग रहता है। इसी कड़ी में सुरक्षा की दृष्टि से गंगा में चलने वाली क्रूज पर NDRF, यूपी ATS, एयर फोर्स और NSG ने जॉइंट मॉक ड्रिल की।