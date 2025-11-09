हेलीकॉप्टर से NSG के जवानों ने गंगा में क्रूज पर किया लैंड; घाट पर लोगों की भीड़ और…

हेलीकॉप्टर से NSG के जवानों ने गंगा में क्रूज पर किया लैंड। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
UP News: धार्मिक और पर्यटन नगरी काशी को हर दिशा में सशक्त बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की टूरिज्म और आस्था के प्रति अलग ही पहचान है। यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन हमेशा सजग रहता है। इसी कड़ी में सुरक्षा की दृष्टि से गंगा में चलने वाली क्रूज पर NDRF, यूपी ATS, एयर फोर्स और NSG ने जॉइंट मॉक ड्रिल की।
कई बार आतंकी हमले का दंश बनारस झेल चुका है। इसी वजह से यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सजग है। इसी को लेकर वाराणसी में गंगा में चलने वाली क्रूज पर NDRF, NSG, एयरफोर्स और ATS ने जॉइंट मॉक ड्रिल किया।
इस मॉकड्रिल का मकसद किसी भी विषम परिस्थिति में तुरंत जवाबी कार्रवाई और सुरक्षा प्रदान करना है। इससे पहले वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन और रोडवेज पर भी NSG और ATS ने मॉक ड्रिल किया था। हालांकि, उस समय गंगा नदी में यह ड्रिल नहीं हो पाई थी जिसके बाद रविवार की सुबह सफल मॉक ड्रिल किया गया।
रविदास घाट के समीप खड़े क्रूज पर हेलीकॉप्टर के जरिए NSG के जवानों ने लैंड किया और थल के साथ-साथ जल और नभ में भी अभेद सुरक्षा का संदेश दिया। हालांकि इस जॉइंट ऑपरेशन ने कुछ देर के लिए घाट के समीप लोगों में असमंजस्य की स्थिति पैदा कर दी। लोग कौतूहल भरी नजरों से इस मॉकड्रिल को देखते नजर आए।
