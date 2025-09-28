Varanasi Legal Bulldozer Action: वाराणसी में फिर गरजा प्रशासन: पद्मश्री के घर सहित दर्जनों अतिक्रमण जमींदोज



Varanasi Bulldozer Strikes Again: शिव की नगरी वाराणसी में रविवार को प्रशासन ने ताबड़तोड़ अतिक्रमण अभियान चलाकर एक बार फिर हड़कंप मचा दिया। पुलिस लाइन से कचहरी रोड तक फैले इलाके में जेसीबी और बुलडोजर से कई दुकानों, मकानों और निजी संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के घर पर भी बुलडोजर चला। अभियान के लिए तीन थानों की पुलिस, आरएएफ टीम और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात रहे। सुरक्षा की दृष्टि से करीब 200 जवान पूरे इलाके में मुस्तैद रहे।