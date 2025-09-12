Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

‘सभी के बनारस के अस्सी घाट से प्रणाम’, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में गूंजी भोजपुरी, यूजर्स बोले– एकदम ठीके बा!

Randhir Jaiswal Bhojpuri Viral Video: अंग्रेजी या हिंदी से हटकर भोजपुरी में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रीफिंग की। उनका वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है।

वाराणसी

Harshul Mehra

Sep 12, 2025

viral video
विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में गूंजी भोजपुरी। फोटो सोर्स-X

Randhir Jaiswal Bhojpuri Viral Video: मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम 3 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। गुरुवार को PM नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनचंद्र रामगुलाम के बीच वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत रिश्तों को और भी सुदृढ़ इस ऐतिहासिक बैठक ने किया है। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। उनका ये वीडियो भोजपुरी भाषा में है।

नवीन जयसवाल का भोजपुरी वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए वीडियो का उन्होंने कैप्शन दिया, '' भारत-मॉरीशस रिश्ते में एक नया अध्याय। सुनिए भोजपुरी में !"वीडियो में वह कह रहे हैं, '' सभी के बनारस के गंगा घाट से, अस्सी घाट से प्रणाम। खासतौर पर हमनी के परिवार जो मॉरीशस में रह रहा है उनके प्रणाम।'' उन्होंने कहा कि भारत-मॉरीशस के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आज का दिन आया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने काशी नगरी में पहली बार ऑफिशियिल वार्ता की। यह महत्वपूर्ण कदम दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा।

ये भी पढ़ें

UP Home Guard Salary: 8वां वेतन लागू होते ही होमगार्ड के हो जाएंगे बल्ले-बल्ले! अभी सिर्फ इतनी है सैलरी
लखनऊ
UP Home Guard Salary

करीब 1 लाख बार देखा जा चुका है वीडियो

भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो को अब तक 97,000 बार देखा जा चुका है। ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने जायसवाल की भाषा पर पकड़ की सराहना की। कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि विदेश मंत्रालय भविष्य में भी इसी तरह की स्थानीय भाषा में ब्रीफिंग करें। कई यूजर्स ने वीडियो पर ये भी कमेंट किया -एकदम ठीके बा।

ये भी पढ़ें

‘तेरा दिमाग खराब है, तुझे परेशानी बहुत होती है’; पत्नी के सामने ‘अखिलेश दरबार’ में करवाई गई शख्स से उठक-बैठक
कानपुर
kanpur uttar pradesh crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 01:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘सभी के बनारस के अस्सी घाट से प्रणाम’, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में गूंजी भोजपुरी, यूजर्स बोले– एकदम ठीके बा!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.