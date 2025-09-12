‘सभी के बनारस के अस्सी घाट से प्रणाम’, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में गूंजी भोजपुरी, यूजर्स बोले– एकदम ठीके बा!

Randhir Jaiswal Bhojpuri Viral Video: मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम 3 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। गुरुवार को PM नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनचंद्र रामगुलाम के बीच वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत रिश्तों को और भी सुदृढ़ इस ऐतिहासिक बैठक ने किया है। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। उनका ये वीडियो भोजपुरी भाषा में है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए वीडियो का उन्होंने कैप्शन दिया, '' भारत-मॉरीशस रिश्ते में एक नया अध्याय। सुनिए भोजपुरी में !"वीडियो में वह कह रहे हैं, '' सभी के बनारस के गंगा घाट से, अस्सी घाट से प्रणाम। खासतौर पर हमनी के परिवार जो मॉरीशस में रह रहा है उनके प्रणाम।'' उन्होंने कहा कि भारत-मॉरीशस के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आज का दिन आया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने काशी नगरी में पहली बार ऑफिशियिल वार्ता की। यह महत्वपूर्ण कदम दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा।
भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो को अब तक 97,000 बार देखा जा चुका है। ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने जायसवाल की भाषा पर पकड़ की सराहना की। कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि विदेश मंत्रालय भविष्य में भी इसी तरह की स्थानीय भाषा में ब्रीफिंग करें। कई यूजर्स ने वीडियो पर ये भी कमेंट किया -एकदम ठीके बा।