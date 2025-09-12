‘सभी के बनारस के अस्सी घाट से प्रणाम’, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में गूंजी भोजपुरी, यूजर्स बोले– एकदम ठीके बा!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए वीडियो का उन्होंने कैप्शन दिया, '' भारत-मॉरीशस रिश्ते में एक नया अध्याय। सुनिए भोजपुरी में !"वीडियो में वह कह रहे हैं, '' सभी के बनारस के गंगा घाट से, अस्सी घाट से प्रणाम। खासतौर पर हमनी के परिवार जो मॉरीशस में रह रहा है उनके प्रणाम।'' उन्होंने कहा कि भारत-मॉरीशस के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आज का दिन आया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने काशी नगरी में पहली बार ऑफिशियिल वार्ता की। यह महत्वपूर्ण कदम दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा।