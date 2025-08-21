वाराणसी में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोलियां; देखें करोबारी की हत्या का Live फुटेज

UP Crime: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का लाइव फुटेज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गुरुवार सुबह, 54 वर्षीय कारोबारी महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह बुद्धा सिटी स्थित अपने ऑफिस जा रहे थे। इसी दौरान, मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। करोबारी को तीन गोलियां मारी गई। जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला सिंहपुर गांव के अरिहंत नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है।
आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए। कारोबारी को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने महेंद्र गौतम को मृत घोषित कर दिया। पूरे इलाके में घटना के बाद हड़कंप मच गया। पूरी घटना पास में लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है।
CCTV फुटेज में देखा जा सकता है गोली चलाने वाले बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं। बाइक चला रहे शख्स ने हेलमेट लगा रखा है। महेंद्र को टारगेट करते हुए बदमाशों ने 3 गोलियां ताबड़तोड़ चलाई। इसमें से एक गोली महेंद्र की कनपटी पर, दूसरी गर्दन में तो तीसरी गोली बाइक में जाकर लगी।
घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। मामले को लेकर DCP प्रमोद कुमार का कहना है कि अपराधियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।