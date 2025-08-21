वाराणसी में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोलियां; देखें करोबारी की हत्या का Live फुटेज

गुरुवार सुबह, 54 वर्षीय कारोबारी महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह बुद्धा सिटी स्थित अपने ऑफिस जा रहे थे। इसी दौरान, मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। करोबारी को तीन गोलियां मारी गई। जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला सिंहपुर गांव के अरिहंत नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है।