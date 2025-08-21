Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

वाराणसी में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोलियां; देखें करोबारी की हत्या का Live फुटेज

UP Crime: वाराणसी में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक कारोबारी की हत्या कर दी। घटना का लाइव फुटेज जमकर वायरल हो रहा है। देखिए वायरल वीडियो।

वाराणसी

Harshul Mehra

Aug 21, 2025

Varanasi news
वाराणसी में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोलियां। फोटो सोर्स-X

UP Crime: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का लाइव फुटेज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कारोबारी को मारी तीन गोलियां, मौके पर मौत

गुरुवार सुबह, 54 वर्षीय कारोबारी महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह बुद्धा सिटी स्थित अपने ऑफिस जा रहे थे। इसी दौरान, मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। करोबारी को तीन गोलियां मारी गई। जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला सिंहपुर गांव के अरिहंत नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है।

CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना

आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए। कारोबारी को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने महेंद्र गौतम को मृत घोषित कर दिया। पूरे इलाके में घटना के बाद हड़कंप मच गया। पूरी घटना पास में लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है।

3 गोलियां मारकर वाराणसी में कारोबारी की हत्या

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है गोली चलाने वाले बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं। बाइक चला रहे शख्स ने हेलमेट लगा रखा है। महेंद्र को टारगेट करते हुए बदमाशों ने 3 गोलियां ताबड़तोड़ चलाई। इसमें से एक गोली महेंद्र की कनपटी पर, दूसरी गर्दन में तो तीसरी गोली बाइक में जाकर लगी।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। मामले को लेकर DCP प्रमोद कुमार का कहना है कि अपराधियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

