एयर इंडिया के विमान में बम होने की धमकी.. उतारा गया विमान, वाराणसी एयरपोर्ट पर हड़कंप…चप्पे चप्पे पर CISF की चेकिंग

फोटो सोर्स: इमेज , वाराणसी में विमान में बम की सूचना से हड़कंप
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हड़कंप पैदा करने वाली खबर है, यहां एयरपोर्ट पर मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। इसके बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट में 182 यात्री सवार थे। बता दें कि फ्लाइट मुम्बई से वाराणसी आ रही थी। तभी वाराणसी एटीसी को धमकी भरा ईमेल मिलते ही एटीसी ने फ्लाइट के पायलटों को अलर्ट किया और जल्द से जल्द लैंडिंग करने की बात कही।कोलकाता एटीसी से बाबतपुर को जानकारी दी गई कि बम की सूचना प्राप्त हुई है।
वाराणसी एरिया में विमान होने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर कराई गई और उसे आइसोलेशन वे में ले जाया गया। CISF के साथ स्थानीय पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में शामिल थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान में 182 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, बम निरोधक दस्ता विमान की जांच कर रहा है। अधिकारी धमकी भरे ईमेल की अब जांच कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों के साथ ATS, STF, इंटेलीजेंस, IB, LIU समेत कई टीमें पहुंच गई हैंं। आवागमन के रास्तों पर नाकेबंदी है। फिलहाल मौके पर शांति है।
जांच के दौरान फ्लाइट में टॉयलेट में एक टिशू पेपर मिला। जिसमें लिखा था- BOMB गुड बाय। दरअसल, फ्लाइट बुधवार दोपहर एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-10023 मुंबई से वाराणसी आ रही थी। कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को इस फ्लाइट में बम होने का ईमेल मिला। तब तक यह फ्लाइट वाराणसी के हवाई सीमा के नजदीक थी। कोलकाता ATC ने तत्काल वाराणसी ATC को सूचना दी।
बम की धमकी भरे ईमेल पर प्रवक्ता ने बताया कि वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान को सुरक्षा संबंधी धमकी मिली। प्रोटोकॉल के अनुसार, सरकार की ओर से नियुक्त बम स्क्वॉड को तुरंत सूचित किया गया और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय तुरंत शुरू किए गए। विमान की सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित हैं।
