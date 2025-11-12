एयर इंडिया के विमान में बम होने की धमकी.. उतारा गया विमान, वाराणसी एयरपोर्ट पर हड़कंप…चप्पे चप्पे पर CISF की चेकिंग

वाराणसी एरिया में विमान होने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर कराई गई और उसे आइसोलेशन वे में ले जाया गया। CISF के साथ स्थानीय पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में शामिल थी। प्रारंभ‍िक जानकारी के अनुसार विमान में 182 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, बम निरोधक दस्ता विमान की जांच कर रहा है। अधिकारी धमकी भरे ईमेल की अब जांच कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों के साथ ATS, STF, इंटेलीजेंस, IB, LIU समेत कई टीमें पहुंच गई हैंं। आवागमन के रास्तों पर नाकेबंदी है। फिलहाल मौके पर शांति है।