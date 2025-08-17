Chitrakoot Expressway: चित्रकूट-प्रयागराज-वाराणसी को जोड़ेगा 6-लेन हाईस्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ₹15,000 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी

Chitrakoot Prayagraj Varanasi Road: बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को नया आयाम देने वाली एक बड़ी परियोजना पर काम तेजी पकड़ने जा रहा है। चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक 6-लेन हाईस्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस 249 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर करीब ₹15,000 करोड़ की लागत आएगी। डिज़ाइन को मंजूरी मिल गई है और परियोजना के लिए पहली किस्त ₹10.37 करोड़ जारी कर दी गई है।