CM योगी ने खोल दिया खुशियों का पिटारा; इनके खाते में आएंगे 16 से 20 हजार, मिलेगी 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए CM योगी ने कहा,'' जो लोग सभी के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, सरकार के स्तर पर आयुष्मान कार्ड उनके स्वास्थ्य के लिए भी बनना चाहिए। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज सभी स्वच्छता कर्मियों को मिलेगा।'' CM योगी ने कहा कि पूरे प्रदेशभर के सफाईकर्मियों को मिष्ठान मिले तभी दीपवली सार्थक है।