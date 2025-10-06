Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

CM योगी ने खोल दिया खुशियों का पिटारा; इनके खाते में आएंगे 16 से 20 हजार, मिलेगी 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा

Diwali Gift By CM Yogi: CM योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। जानिए, उन्होंने किन लोगों को 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात कही?

less than 1 minute read

वाराणसी

image

Harshul Mehra

Oct 06, 2025

cm yogi adityanath

CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। फोटो सोर्स- फेसबुक

Diwali Gift By CM Yogi: यूपी ने CM योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सफाईकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। CM योगी ने वाराणसी के रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान बड़ी घोषणा की।

सफाईकर्मियों को मिलेंगे 16,000 से 20,000 रुपये

CM योगी की घोषणा के मुताबिक, 16,000 से 20,000 रुपये हर महीने सीधे सफाईकर्मियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड भी सभी सफाईकर्मियों का बनेगा। जिससे सफाईकर्मी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। सफाईकर्मियों के शोषण को रोकने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए CM योगी ने ये घोषणा की है।

CM योगी की घोषणा से सफाईकर्मी खुश

CM योगी की इस घोषणा के बाद सभी सफाईकर्मी बेहद खुश नजर आए। मंच से साफ शब्दों में CM योगी ने कहा, ''कोई भी सफाईकर्मियों का शोषण नहीं कर पाएगा। सीधे सभी सफाईकर्मियों के बैंक अकाउंट में 16 से 20 हजार की राशि पहुंचेगी.''

5 लाख तक मुफ्त इलाज

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए CM योगी ने कहा,'' जो लोग सभी के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, सरकार के स्तर पर आयुष्मान कार्ड उनके स्वास्थ्य के लिए भी बनना चाहिए। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज सभी स्वच्छता कर्मियों को मिलेगा।'' CM योगी ने कहा कि पूरे प्रदेशभर के सफाईकर्मियों को मिष्ठान मिले तभी दीपवली सार्थक है।

06 Oct 2025 05:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / CM योगी ने खोल दिया खुशियों का पिटारा; इनके खाते में आएंगे 16 से 20 हजार, मिलेगी 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा

