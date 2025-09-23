Dev Deepawali 2025: 10 लाख दीपों से रोशन होंगे घाट; लेजर शो के साथ और क्या-क्या होगा?

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक का कहना है कि देव दीपावली से पहले 1 से 4 नवंबर तक राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम "गंगा महोत्सव" का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों को इसमें वरीयता दी जाएगी। चेत सिंह घाट पर लेजर शो के जरिए काशी से जुड़ी धार्मिक कथाएं दिखाई जाएंगी। गंगा पार रेत पर प्रदूषण रहित ग्रीन आतिशबाजी का भी शो होगा। देव दीपावली पर अनोखी छटा को देखने बड़ी तादाद में देश-विदेश से पर्यटक काशी पहुंचते हैं।