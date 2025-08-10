10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी के प्राचीन आत्म विश्वेश्वर मंदिर में लगी आग, चंद मिनट में ही मूर्ति की सजावट जलकर हुई राख…सात श्रद्धालु झुलसे

शनिवार को काशी में एक दुखद हादसे ने भक्ति के उल्लास को मातम में बदल दिया। चौक क्षेत्र के संकठा गली स्थित आत्मावीरेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार रात साढ़े आठ बजे विशेष शृंगार आरती के दौरान आग लगने से 12 लोग झुलस गए, जिनमें सात की हालत गंभीर है।

वाराणसी

anoop shukla

Aug 10, 2025

Up news, Varanasi,
फोटो सोर्स: पत्रिका, वाराणसी के प्राचीन मंदिर में लगी आग , कई लोग झुलसे

वाराणसी के एक ऐतिहासिक मंदिर में मूर्ति की सजावट में आग पकड़ने से चंद मिनट में ही पूरी सजावट जलकर राख हो गई। यह घटना चौक थाना क्षेत्र स्थित संकठा गली के अति प्राचीन आत्म विश्वेश्वर मंदिर में एक भीषण हादसा हो गया। सावन माह के आखिरी दिन आयोजित विशेष आरती के दौरान अचानक एक दीपक नीचे गिरे गया और देखते ही देखते मूर्ति का भव्य श्रृंगार जल कर राख हो गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ थी जिससे अफरा तफरी मच गई, इस दौरान सात लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

जानिए कैसे हुआ हादसा

आरती में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। परंपरा के तहत मंदिर में रूई से शृंगार किया गया था और शाम को भव्य आरती की तैयारी थी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आरती देखने और पूजा करने पहुंचे थे। इसी दौरान यह घटना हो गई , जलते दीपक के गिरते ही रूई के श्रृंगार में तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते तेजी से आग पकड़ लिया

ये भी पढ़ें

UP Assembly Monsoon Session: लखनऊ में सर्वदलीय बैठक आज, कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू
लखनऊ
UP Assembly Monsoon Session फोटो सोर्स : Social Media

रूई से किया गया श्रृंगार, चंद मिनट में ही जल कर राख

अचानक आग की लपटें देख श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। कई लोग उन्हें बाहर निकालने और आग बुझाने में लग गए, लेकिन रुई के श्रृंगार से आग को रोकी नहीं जा सकी और कई लोग आग की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को मंडलीय अस्पताल पहुंचाया, फिर महमूरगंज स्थित जेएस मेमोरियल अस्पताल रेफर कर दिया गया।

मंत्री दयाशंकर मिश्रा और DM पहुंचे अस्पताल

हादसे में गंभीर रूप से झुलसे सात लोगों की पहचान बैकुंठनाथ मिश्रा, शिवान्य मिश्रा, देव नारायण पांडेय, सत्यम पांडेय, प्रिंस पांडेय, सानिध्य मिश्रा, कृष्णा के रूप में हुई है। इनमें मंदिर के पुजारी भी शामिल हैं। इधर आग लगने की सूचना मिलते ही मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और DM अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें

मेरठ में तीन बच्चों की मौत के मामले में NHRC ने तलब की रिपोर्ट, चॉकलेट लेने गए बच्चे कफन में लिपटकर घर पहुंचे
मेरठ
Nhrc

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 10:53 am

Published on:

10 Aug 2025 10:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी के प्राचीन आत्म विश्वेश्वर मंदिर में लगी आग, चंद मिनट में ही मूर्ति की सजावट जलकर हुई राख…सात श्रद्धालु झुलसे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.