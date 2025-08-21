वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कनपटी पर सटाकर मारी गई गोली…गिरते ही नकाबपोशों ने दो गोली और मारी

वाराणसी में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक वह बाइक से जा रहे थे, तभी तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर कनपटी पर सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही वह बाइक से गिर पड़े। इसके बाद बदमाशों ने दो राउंड और फायरिंग की।एक गोली डीलर की गर्दन में लगी और दूसरी गोली बाइक पर। तीनों बदमाशों ने मुंह बांध रखा था। वारदात के बाद बदमाश रिंग रोड की तरफ भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, मुहल्ले के रहने वाले सुनील यादव ने घायल महेंद्र को मलदहिया स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार समेत कई पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। बदमाशों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना सारनाथ थाना क्षेत्र की है। बता दें कि महेंद्र गौतम बुद्धा सिटी के रहने वाले थे। उनके पिता श्यामनाथ आरटीओ थे। आज वह सुबह महेंद्र बुद्धा सिटी से अरिहंत नगर कॉलोनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने पीछा कर उन्हें गोली मार दी। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।