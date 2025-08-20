Varanasi News: नेपाली भाषा का अपमान करना छात्र को पड़ा भारी; सिक्किम विश्वविद्यालय का स्टूडेंट गिरफ्तार

Varanasi News: सिक्किम विश्वविद्यालय के एक छात्र ने नेपाली भाषा का अपमान किया। छात्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी छात्र को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। नेपाली भाषा राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है।
कुछ स्थानीय छात्रों द्वारा रानी पूल थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने छात्र राज शेखर यादव को पूछताछ के लिए विश्वविद्यालय परिसर से हिरासत में लिया। बाद में वाराणसी निवासी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया।
मास्टर ऑफ कॉमर्स के प्रथम सेमेस्टर के छात्र यादव पर 15 अगस्त को WhatsApp पर एक मैसेज पोस्ट करने का आरोप है, जिसमें दावा किया गया था कि नेपाली एक विदेशी भाषा है और इसे बोलने वालों को "नेपाल चले जाना चाहिए।" पीटीआई के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अनूप रेग्मी के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस दोनों को इस घटना की सूचना दी गई। संगठन ने एक बयान भी जारी किया जिसमें यादव के शब्दों की निंदा करते हुए उन्हें "विश्वविद्यालय के भीतर शांति और सद्भाव के लिए विभाजनकारी और हानिकारक" बताया गया। संगठन ने आगे जोर देकर कहा कि नेपाली ना केवल सिक्किम में व्यापक रूप से बोली जाती है, बल्कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत भी मान्यता प्राप्त है।