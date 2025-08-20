Varanasi News: नेपाली भाषा का अपमान करना छात्र को पड़ा भारी; सिक्किम विश्वविद्यालय का स्टूडेंट गिरफ्तार

सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अनूप रेग्मी के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस दोनों को इस घटना की सूचना दी गई। संगठन ने एक बयान भी जारी किया जिसमें यादव के शब्दों की निंदा करते हुए उन्हें "विश्वविद्यालय के भीतर शांति और सद्भाव के लिए विभाजनकारी और हानिकारक" बताया गया। संगठन ने आगे जोर देकर कहा कि नेपाली ना केवल सिक्किम में व्यापक रूप से बोली जाती है, बल्कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत भी मान्यता प्राप्त है।