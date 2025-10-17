नहीं काम आया एंटी करप्शन टीम पर रौब जमाना…खींचते हुए टीम गाड़ी में बिठाई, सहयोगी लेडी सिपाही भी गिरफ्तार

इस पर उन्होंने कहा मुकदमे से तुम्हारा नाम निकल जाएगा, इसके लिए बीस हजार लेकिन 20 हजार रुपए देने होंगे। 16 अक्टूबर पीड़ित मेराज वाराणसी के एंटी करप्शन कार्यालय पहुंचा और उन्हें पूरी जानकारी दी। टीम ने अपनी फिल्डिंग तैयार कर ली, और तय प्रोग्राम के मुताबिक पीड़ित थाने जाकर लेडी इंस्पेक्टर से मिला तो उन्होंने तय रकम दस हजार रुपए महिला सिपाही अर्चना राय को देने को कहा और नाम निकालने की बात कही गई। जैसे ही पीड़ित ने महिला सिपाही को 10 हजार रुपए दिए। वैसे ही करप्शन टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 सितंबर 2021 को लखनऊ से वाराणसी ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद से वह वाराणसी महिला थाने की प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रही थी।