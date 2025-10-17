Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

नहीं काम आया एंटी करप्शन टीम पर रौब जमाना…खींचते हुए टीम गाड़ी में बिठाई, सहयोगी लेडी सिपाही भी गिरफ्तार

वाराणसी कमिश्नरेट को शर्मसार करने वाली एक घटना आज सामने आई। कमिश्नरेट की महिला थाना प्रभारी अपने ही कार्यालय में दस हज़ार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई। विवेचना में नाम निकालने के नाम पर महिला थाना प्रभारी ने दस हज़ार के घूस की मांग की थी।

2 min read

वाराणसी

image

anoop shukla

Oct 17, 2025

Up news, varanasi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने कारवाई करते हुए एक लेडी इंस्पेक्टर और उसकी सहयोगी लेडी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर किया है, इस दौरान थाने पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। सूत्रों के मुताबिक लेडी इंस्पेक्टर दस हजारी की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोची गई है।

गिरफ्तारी के बाद रौब भी जमाई, टीम खींचते हुए ले गई कैंट थाने

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब यह कारवाई हुई तब इंस्पेक्टर ने एंटी करप्शन टीम को अदब में लेने की कोशिश की लेकिन उसकी रौबबाजी काम न आई और टीम उसे खींचकर गाड़ी में बैठाई और कैंट थाने लगाई। इस चैनल में एक लेडी कांस्टेबल भी शामिल थी, टीम ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला इंस्पेक्टर का नाम सुमित्रा देवी निवासी प्रयागराज है, इसकी ज्वाइनिंग दरोगा पद पर 2010 में हुई थी।

जानिए पूरा मामला

एंटी करप्शन विभाग में शिकायत करने वाले मेराज ने 6बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी रुकसार ने 26 अगस्त को मेराज और उसके परिवार के 13 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कराया था। 2 दिन बाद यानी 28 सितंबर को इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी घर पर आई थीं और उसे जेल भेजने की धमकी दी। दस अक्टूबर को मेराज लेडी इंस्पेक्टर से मिल कर खुद को निर्दोष बताया

बीस हजार रिश्वत लेते लेडी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल गिरफ्तार

इस पर उन्होंने कहा मुकदमे से तुम्हारा नाम निकल जाएगा, इसके लिए बीस हजार लेकिन 20 हजार रुपए देने होंगे। 16 अक्टूबर पीड़ित मेराज वाराणसी के एंटी करप्शन कार्यालय पहुंचा और उन्हें पूरी जानकारी दी। टीम ने अपनी फिल्डिंग तैयार कर ली, और तय प्रोग्राम के मुताबिक पीड़ित थाने जाकर लेडी इंस्पेक्टर से मिला तो उन्होंने तय रकम दस हजार रुपए महिला सिपाही अर्चना राय को देने को कहा और नाम निकालने की बात कही गई। जैसे ही पीड़ित ने महिला सिपाही को 10 हजार रुपए दिए। वैसे ही करप्शन टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 सितंबर 2021 को लखनऊ से वाराणसी ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद से वह वाराणसी महिला थाने की प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रही थी।

ये भी पढ़ें

ट्रेन में नहीं मिली सीट तो दो भाइयों ने फैला दी बम की अफवाह, ATS कर रही पूछताछ!
कानपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 09:47 pm

Published on:

17 Oct 2025 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / नहीं काम आया एंटी करप्शन टीम पर रौब जमाना…खींचते हुए टीम गाड़ी में बिठाई, सहयोगी लेडी सिपाही भी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विवेचना से नाम हटाने के लिए महिला थानाध्यक्ष ने मांगे 20 हजार रुपए रिश्वत

रिश्वत लेते महिला थानाध्‍यक्ष गिरफ्तार
वाराणसी

महिला इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी, साथी सिपाही के साथ मिलकर चलाया था भ्रष्टाचार का धंधा; एंटी करप्शन ने किया अरेस्ट

varanasi female inspector bribery busted sumitra devi arrested
वाराणसी

120 की स्पीड से आई मौत… मात्र चंद सेकेंड में चली गई युवती की जान, हवा में उछलकर डिवाइडर से टकराई

कार और स्कूटी में टक्कर (फोटो सोर्स- 'X' Varanasi वीडियो ग्रैब)
वाराणसी

‘हिंदू-मुसलमानों के बीच एकता का संदेश देना..’ मुस्लिम महिलाओं ने देव दीपावली के लिए बनाए गोबर से दीपक

muslim women in varanasi uttar pradesh made lamps from cow dung
वाराणसी

जहर खाने के बाद छात्र ने ब्लेड से काटा गला, दर्द सहा नहीं गया तो जीजा को किया फोन

मृतक रमाकांत यादव
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.