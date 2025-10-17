‘हिंदू-मुसलमानों के बीच एकता का संदेश देना..’ मुस्लिम महिलाओं ने देव दीपावली के लिए बनाए गोबर से दीपक

घाटों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया जा रहा है, साथ ही विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। जिससे काशी की सुंदरता और पवित्रता बनी रहे। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस नजारे को देखने वाराणसी पहुंचेंगे। देव दीपावली से पहले, 1 से 4 नवंबर तक राजघाट पर चार दिन का गंगा महोत्सव होगा। जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी कला दिखाएंगे। हर साल देव दीपावली काशी को आस्था, संस्कृति और परंपरा का अनोखा मंच बनाती है। होटल, गेस्ट हाउस, नावें और क्रूज पहले ही बुक हो चुके हैं, क्योंकि लोग इस भव्य दृश्य को देखने के लिए उत्साहित हैं।