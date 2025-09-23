Navratri 2025: मां ब्रह्मचारिणी को मनाना है तो करें इस पात्र में पूजा; ग्रह-नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से मिलेगी मुक्ति!

ब्रह्मचारिणी मंदिर के महंत राजेश्वर सागर का कहना है कि इस मंदिर में माता की रात्रि में राजोप्रचार पूजा होती है। राजोप्रचार पूजा का मतलब है कि जिस तरह से राजा पूजा करते हैं यानी रोजाना रजत के पात्र (चांदी का बर्तन) से भगवती की पूजा की जाती है। लोगों की मान्यताओं के मुताबिक रजत के पात्र में पूजा करने से माता रानी प्रसन्न रहती हैं।