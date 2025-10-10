पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन के बाद भाई-बहन में विवाद, 3 दिन में 13वीं संस्कार का विरोध

Varanasi Pandit Chhannu Lal Mishra news बनारस में विश्व विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र के निधन के बाद 13वीं संस्कार विवादों में आ गया है। शास्त्रीय गायक की बेटी का कहना है कि दूसरों का अंतिम संस्कार के लिए बेचैन रहने वाले उनके पिता का ही अंतिम संस्कार 13 दिन के बजाय तीन दिन में किया जा रहा है। वह अपने पिता का संस्कार परंपरागत तरीके से करेंगी। जबकि पुत्र का कहना है कि वह 13वीं संस्कार का प्रचार नहीं करना चाहते हैं।‌ उन्होंने पिता को मुखाग्नि दी है और वही 13वीं संस्कार भी करेंगे। ऐसे में छन्नू लाल मिश्र के निधन के बाद परिवार का विवाद अब सड़क पर आ गया है।