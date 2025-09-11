Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

मॉरीशस के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, कार से हाथ हिलाकर किया अभिनंदन, होटल ताज में द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक

PM मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर CM योगी ने उनका स्वागत किया। यहां से PM सेना के हेलिकॉप्टर से पुलिस लाइन हेलीपैड आएंगे। फिर वाया रोड वाहन से होटल ताज पहुंचेंगे।

वाराणसी

anoop shukla

Sep 11, 2025

Up news, Varanasi
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पीएम को गुलाब का फूल दिया। PM एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर से पुलिस लाइन हेलीपैड आएंगे, फिर सड़क मार्ग से होटल ताज पहुंचेंगे।इस दौरान जनप्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी PM के रास्ते में जगह-जगह स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री होटल ताज में मॉरीशस के PM नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

कार्यकर्ताओं की भीड़ से पटा शहर, व्यापारियों में भी उत्साह

इस दौरान जनप्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी PM रास्ते में जगह स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री होटल ताज में मॉरीशस व भारत के द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से दोपहर लगभग 2:30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। BJP विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि आज केवल कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि युवा और आम जनता भी काशी के सांसद और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्साहित है, GST में कटौती से व्यापारियों में भी काफी उत्साह है।

ये भी पढ़ें

कमिश्नर और DIG पहुंचे इंडो-नेपाल बॉर्डर के सोनौली चेकपोस्ट पर, चौबीस घंटे दिए सतर्कता बरतने का निर्देश
महाराजगंज
Up news, mahrajganj

ये भी पढ़ें

पत्नी की लाश लिए दर-दर ठोकरें खा रहा पति; नेपाल दूतावास ने भी मदद से मुंह फेरा! रोते-बिलखते सुनाया अपना दर्द
देहरादून
nepal violence update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 12:39 pm

Published on:

11 Sept 2025 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मॉरीशस के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, कार से हाथ हिलाकर किया अभिनंदन, होटल ताज में द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.