मॉरीशस के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, कार से हाथ हिलाकर किया अभिनंदन, होटल ताज में द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक

इस दौरान जनप्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी PM रास्ते में जगह स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री होटल ताज में मॉरीशस व भारत के द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से दोपहर लगभग 2:30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। BJP विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि आज केवल कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि युवा और आम जनता भी काशी के सांसद और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्साहित है, GST में कटौती से व्यापारियों में भी काफी उत्साह है।