पत्नी की लाश लिए दर-दर ठोकरें खा रहा पति; नेपाल दूतावास ने भी मदद से मुंह फेरा! रोते-बिलखते सुनाया अपना दर्द

Nepal Violence Update: नेपाल हिंसा के दौरान एक शख्स की पत्नी की मौत हो गई। उसने नेपाली दूतावास से मदद मांगी तो दूतावास ने भी मदद से मुंह फेर लिया।

देहरादून

Harshul Mehra

Sep 11, 2025

nepal violence update
पत्नी की लाश लिए दर-दर ठोकरें खा रहा पति। फोटो सोर्स-Ai

Nepal Protests Gen Z: नेपाल हिंसा की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत अन्य जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। नेपाल हिंसा के दौरान एक शख्स की पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की लाश को भारत वापस लाने के लिए पति दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।

नेपाल हिंसा अपडेट

दरअसल, देहरादून के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी की पत्नी की मौत नेपाल में भड़की हिंसा के दौरान हो गई। ट्रांसपोर्ट कारोबारी का कहना है कि तुरंत मदद के लिए नेपाल दूतावास ने इनकार कर दिया है।

Nepal Gen-Z Revolution

पत्नी के साथ नेपाल गए थे घूमने

ट्रांसपोर्ट कारोबारी रामबीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ नेपाल घूमने गए हुए थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के जिस होटल में वह रुके हुए थे उसके बाहर अचानक हिंसा भड़क उठी। होटल में भी उपद्रवियों ने आगजनी कर दी। जिसके बाद भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में रामबीर की पत्नी राजेश चौथी मंजिल से नीचे गिर पड़ीं। भगदड़ के कारण रामबीर को इस बात का पता ही नहीं चल सका। उन्होंने अपनी पत्नी की तलाश शुरू की। जिससे बाद उन्हें पत्नी के अस्पताल होने की बात पता चली। अस्पताल पहुंचने के बाद रामबीर को पता चला कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है।

रोते-बिलखते कहा-पत्नी की हो गई मौत

इसके बाद रामबीर ने परिवार के लोगों को फोन किया। रोते-बिलखते हुए उन्होंने कहा पत्नी की मौत हो चुकी है। रामबीर का संघर्ष अब तक चल रहा है। अब रामबीर पत्नी का शव भारत लाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।

नेपाली दूतावास ने में मदद करने में असमर्थता जताई

कारोबारी रामबीर के परिजनों ने घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास से मदद मांगी। उनका कहना है कि दूतावास ने मामले में मदद करने में असमर्थता जताई। ऐसे में परिवार के लोगों को रामबीर की चिंता भी सता रही है। परिजनों का कहना है कि असफरों ने कहा कि मौका लगते ही सुरक्षा फोर्स से बात कर रामबीर की पत्नी का शव बॉर्डर पार कराया जाएगा।

Big news

patrika news in hindi

World News in Hindi

Published on:

11 Sept 2025 11:44 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पत्नी की लाश लिए दर-दर ठोकरें खा रहा पति; नेपाल दूतावास ने भी मदद से मुंह फेरा! रोते-बिलखते सुनाया अपना दर्द

