पत्नी की लाश लिए दर-दर ठोकरें खा रहा पति; नेपाल दूतावास ने भी मदद से मुंह फेरा! रोते-बिलखते सुनाया अपना दर्द

ट्रांसपोर्ट कारोबारी रामबीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ नेपाल घूमने गए हुए थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के जिस होटल में वह रुके हुए थे उसके बाहर अचानक हिंसा भड़क उठी। होटल में भी उपद्रवियों ने आगजनी कर दी। जिसके बाद भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में रामबीर की पत्नी राजेश चौथी मंजिल से नीचे गिर पड़ीं। भगदड़ के कारण रामबीर को इस बात का पता ही नहीं चल सका। उन्होंने अपनी पत्नी की तलाश शुरू की। जिससे बाद उन्हें पत्नी के अस्पताल होने की बात पता चली। अस्पताल पहुंचने के बाद रामबीर को पता चला कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है।