Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

PM मोदी 11 सितंबर को डेढ़ घंटे रहेंगे वाराणसी, यह है उनका 52वां काशी दौरा…होगा अभूतपूर्व स्वागत

पीएम मोदी गुरुवार को काशी आ रहे हैं, पुलिस लाइन से ताज होटल तक स्वागत के लिए छह प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। दो-दो मंडलों के कार्यकर्ताओं को एक-एक स्वागत प्वाइंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन जगहों पर पार्टी कार्यकर्ता गुलाब की पंखुड़ियों, बैंड-बाजा, ढोल-नगाड़ा और शंख ध्वनि से अगवानी करेंगे। जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां होंगी।

वाराणसी

anoop shukla

Sep 08, 2025

Up news, Varanasi
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पीएम मोदी का वाराणसी दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को काशी आएंगे और करीब डेढ़ घंटे शहर में रहेंगे। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री का विमान लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पर उतरेगा। वहां से वे हेलिकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से सड़क मार्ग के जरिए पीएम मोदी होटल ताज जाएंगे। रास्ते में भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। होटल ताज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद दोनों नेता साथ में लंच करेंगे।

अल्पकालिक दौरे पर पीएम मोदी आएंगे काशी

प्रधानमंत्री का यह प्रवास अल्पकालिक होगा और लंच के बाद वे वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री का भारत दौरा 10 और 11 सितंबर तक का है। उनकी अगवानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। हेलीपैड से लेकर ताज होटल तक जगह-जगह उनका स्वागत होगा। पीएम के स्वागत के लिए मंत्रियों, विधायकों और पार्षदों को जिम्मा दिया गया है। भाजपा नेताओं के साथ स्वागत की जिम्मेदारी मंडलों को सौंपी गई। गुलाब की पंखुड़ियों से अभिनंदन के लिए महिला कार्यकर्ता भी पुलिस लाइन गेट पर मौजूद रहेंगी। पुष्पवर्षा के बीच भाजपा कार्यकर्त्ता एवं काशी की जनता हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पीएम का वेलकम करेंगे। पीएम कार से ही कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस जिले में तैनात दरोगा 20 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, मामले के निस्तारण के नाम पर मांगे थे रुपये
बरेली
image

ये भी पढ़ें

नशे में धुत कार सवारों की कार,धमाके के साथ पेड़ से टकराई, एक युवक की दर्दनाक मौत…दूसरा घायल
गोरखपुर
Up news, accident news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 04:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / PM मोदी 11 सितंबर को डेढ़ घंटे रहेंगे वाराणसी, यह है उनका 52वां काशी दौरा…होगा अभूतपूर्व स्वागत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.