PM मोदी 11 सितंबर को डेढ़ घंटे रहेंगे वाराणसी, यह है उनका 52वां काशी दौरा…होगा अभूतपूर्व स्वागत

प्रधानमंत्री का यह प्रवास अल्पकालिक होगा और लंच के बाद वे वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री का भारत दौरा 10 और 11 सितंबर तक का है। उनकी अगवानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। हेलीपैड से लेकर ताज होटल तक जगह-जगह उनका स्वागत होगा। पीएम के स्वागत के लिए मंत्रियों, विधायकों और पार्षदों को जिम्मा दिया गया है। भाजपा नेताओं के साथ स्वागत की जिम्मेदारी मंडलों को सौंपी गई। गुलाब की पंखुड़ियों से अभिनंदन के लिए महिला कार्यकर्ता भी पुलिस लाइन गेट पर मौजूद रहेंगी। पुष्पवर्षा के बीच भाजपा कार्यकर्त्ता एवं काशी की जनता हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पीएम का वेलकम करेंगे। पीएम कार से ही कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे।