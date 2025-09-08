PM मोदी 11 सितंबर को डेढ़ घंटे रहेंगे वाराणसी, यह है उनका 52वां काशी दौरा…होगा अभूतपूर्व स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को काशी आएंगे और करीब डेढ़ घंटे शहर में रहेंगे। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री का विमान लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पर उतरेगा। वहां से वे हेलिकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से सड़क मार्ग के जरिए पीएम मोदी होटल ताज जाएंगे। रास्ते में भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। होटल ताज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद दोनों नेता साथ में लंच करेंगे।
प्रधानमंत्री का यह प्रवास अल्पकालिक होगा और लंच के बाद वे वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री का भारत दौरा 10 और 11 सितंबर तक का है। उनकी अगवानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। हेलीपैड से लेकर ताज होटल तक जगह-जगह उनका स्वागत होगा। पीएम के स्वागत के लिए मंत्रियों, विधायकों और पार्षदों को जिम्मा दिया गया है। भाजपा नेताओं के साथ स्वागत की जिम्मेदारी मंडलों को सौंपी गई। गुलाब की पंखुड़ियों से अभिनंदन के लिए महिला कार्यकर्ता भी पुलिस लाइन गेट पर मौजूद रहेंगी। पुष्पवर्षा के बीच भाजपा कार्यकर्त्ता एवं काशी की जनता हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पीएम का वेलकम करेंगे। पीएम कार से ही कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे।