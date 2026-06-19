भगवान परशुराम के अवतार में राहुल गांधी; फोटो पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया दुग्धाभिषेक, योगी के मंत्री बोले- भगवान सद्बुद्धि दें

वाराणसी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पोस्टर लेकर उसे पर दुग्धाभिषेक कर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया है। इस दौरान 11 किलो के लड्डू का केक काटकर लोगों के बीच बांटा गया। वहीं, अब इस जन्मदिन को मनाए जाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मूर्ख बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ता मूर्ख हैं, जो राहुल गांधी की तुलना भगवान परशुराम से कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान परशुराम ऐसे मूर्ख कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि दें। रविंद्र जायसवाल के मुताबिक, ऐसे मूर्ख कार्यकर्ताओं को जवाब देने के लिए बीजेपी के पार्षद स्तर के कार्यकर्ता ही काफी हैं।