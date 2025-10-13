वाराणसी में हैवेन-इन होटल पर छापा, आपत्तिजनक स्थिति में दो युवतियों समेत छह गिरफ्तार

ACP भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि श्रीराम नगर कालोनी में पिछले कुछ दिनों से लगातार युवक और युवतियां के आवाजाही की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद रविवार को होटल हैवेनइन में इंस्पेक्टर सुधीर त्रिपाठी के साथ छापा मारा गया। होटल के फर्स्ट फ्लोर के कमरों में सेक्स रैकेट चलता मिला। युवक-युवतियों से ऑनलाइन बुकिंग ली जाती थी। उन्हें रूम उपलब्ध कराया जाता था तो ग्राहकों को युवतियों की सप्लाई होती थी। ACP ने बताया कि दो युवतियों और चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में चंदौली निवासी आशीष कुमार पासवान, औरंगजेब आफरी, संचालक राजेश त्रिपाठी और बिल्डिंग मालिक संतोष सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवतियों से पूछताछ जारी है। वाराणसी में पुलिस लगातार होटलों में चेकिंग अभियान चला रही है।