वाराणसी

वाराणसी में हैवेन-इन होटल पर छापा, आपत्तिजनक स्थिति में दो युवतियों समेत छह गिरफ्तार

वाराणसी में लगातार होटलों का चेकिंग अभियान चल रहा है, इसी क्रम में रविवार रात में एक होटल पर औचक छापेमारी कर पुलिस ने दो युवतियों समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

less than 1 minute read

वाराणसी

image

anoop shukla

Oct 13, 2025

Up news, Varanasi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, होटल में रेड, छह गिरफ्तार

रविवार की रात शहर के महमूरगंज इलाके के होटल हैवेन-इन में पुलिस ने छापेमारी की, इस दौरान दो युवतियों के साथ ही ग्राहक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भागने की कोशिश कर रहे होटल संचालक को भी दबोच किया। पुलिस पुलिस चार पुरुषों के साथ दो युवतियों को थाना भेलूपुर पर लेकर पहुंची। जहां उनके पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

ऑनलाइन बुक होती थी लड़कियां, छापेमारी में छह गिरफ्तार

ACP भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि श्रीराम नगर कालोनी में पिछले कुछ दिनों से लगातार युवक और युवतियां के आवाजाही की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद रविवार को होटल हैवेनइन में इंस्पेक्टर सुधीर त्रिपाठी के साथ छापा मारा गया। होटल के फर्स्ट फ्लोर के कमरों में सेक्स रैकेट चलता मिला। युवक-युवतियों से ऑनलाइन बुकिंग ली जाती थी। उन्हें रूम उपलब्ध कराया जाता था तो ग्राहकों को युवतियों की सप्लाई होती थी। ACP ने बताया कि दो युवतियों और चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में चंदौली निवासी आशीष कुमार पासवान, औरंगजेब आफरी, संचालक राजेश त्रिपाठी और बिल्डिंग मालिक संतोष सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवतियों से पूछताछ जारी है। वाराणसी में पुलिस लगातार होटलों में चेकिंग अभियान चला रही है।

Published on:

13 Oct 2025 08:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में हैवेन-इन होटल पर छापा, आपत्तिजनक स्थिति में दो युवतियों समेत छह गिरफ्तार

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

