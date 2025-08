राहत: बनारस में कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद, देख आदेश

All schools up to class 12 closed in Banaras बनारस में मौसम विभाग के पूर्वानुमान और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किया है। जो सभी बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होगा। आदेशानुसार 5 और 6 अगस्त 2 दिन विद्यालय बंद रहेंगे। बनारस में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। यहां के सभी घाट बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं।