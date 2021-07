सावन के पहला दिन की शुरुआत, श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए स्टील की बैरिकेडिंग में बिछेगा रेड कार्पेट, यातायात रहेगा प्रभावित

Sawan 2021 first day shiva devotees will pass through steel baricading- आज यानी 25 जुलाई से सावन माह (Sawan Festival) की शुरुआत हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) में श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सावन के महीने में काशी पुराधिपति का दरबार अपने भक्तों के लिए सजधज कर तैयार हो गया है। शिवभक्त स्टील की बैरिकेडिंग में रेड कार्पेट से होकर बाबा के दरबार पहुंचेंगे।