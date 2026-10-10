CJP Protest: ज्ञानेश कुमार के समर्थन में वाराणसी में प्रदर्शन, युवा परिषद ने निकाला ‘न्याय मार्च’, विपक्ष को भी घेरा

युवा परिषद का नेतृत्व कर रहीं खुशी रमन भारतवंशी एवं प्रज्ञा परमिता महारी ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके को खुली चुनौती देते हुए पूछा कि उनके पास इतना पैसा आ कहा से रहा है कि वे लोगों को पिज़्ज़ा वा बर्गर खिला रहे हैं और फाइव स्टार होटल में ठहर रहे हैं। युवाओं ने सवाल किया है कि विदेश से कौन लोग इन्हे फंडिंग कर रहे हैं। वहीं, युवतियों ने आरोप लगाया कि सीजेपी ने आज तक किसी आतंकवादी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वे सभी डरपोक और कायर हैं, तभी तो पिछली बार के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां के लिए अपशब्द काहे गए थे। इस दौरान सीजेपी के लोगों पर रासुका लगाने की भी मांग की गई।