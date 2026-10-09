अब और आसान होगा सफर, काशी को 250 ई-बसों की सौगात, योगी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया प्रस्ताव

CM Yogi Adityanath Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यात्रियों का सफर एक बार फिर से और आसान होने जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि 250 नई इलेक्ट्रिक बसें वाराणसी में चलाई जाएंगी। इन बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी और स्थानीय लोगों के साथ-साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में भी आसानी होगी। नई इलेक्ट्रिक बसों से पर्यावरण में भी सुधार होने की उम्मीद जताई गई है और सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।